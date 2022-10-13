تراند اليوم : عثمان مباشر .. قيامة عثمان 66 قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 facebook مترجمة للعربية

عثمان مباشر .. قيامة عثمان 66 قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 facebook مترجمة للعربية في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 66 صدم عثمان بوصول محاربي تورغوت ألب الأسرى مقتولين فيما زاد حزناً مع قتل حصانه الأسود .

ومع ذهابه لقبيلة تورغوت لايصال الشهداء وجه له تورغوت ألب كلمات قاسية بأنه لم يفي بوعده بخصوص الأسرى لكن عثمان وعده بالانتقام لهم.

مسلسل قيامة عثمان امتداد للقصة التاريخة الخاصة بمسلسل قيامة أرطغرل ، حيث يعرض في المسلسل قيامة الدولة العثمانية عن طريق "عثمان" ابن أرطغرل خلال محاربته للكفر و نشر الدعوة في كافة القبائل التركية .

من خلال اقامة حدود قبيلة سوغيت وتأمينها من كافة الأعداء الذين حاولوا مراراً طمسها ، عن طريق سلسلة غزوات ومؤامرات تعرض لها أرطغرل وقبيلته .

مسلسل قيامة عثمان Diriliş Osman سيكون بطولة بوراك أوزيجيفيت والذي سيقوم بدور عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية، وهذا الممثل قد كانت شهرته من خلال مسلسل الحب الأعمى، ومسلسل حريم السلطان، ويعرض على قناة atv التركية.

تردد قناة atv التركية على النايل سات 2021 :-

معدل الترميز: 27500

التردد: 10796

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: ATV.