تراند اليوم : نتائج اعتراض مكرمة الجيش 2021

اعلنت القوات المسلحة الاردنية نتائج اعتراض مكرمة الجيش 2021 و اسماء الطلبة المرشحين للقبول على نفقة المكرمة الملكية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021. وأعلنت المكرمة الملكية السامية نتائج الطلبة المعيدين المقبولين في الجامعات الرسمية على الرابط التالي

http://Makruma.jaf.mil.jo/object_result/index

علما بأنه سوف يتم اعلان نتائج الاعتراضات لطلبة السنة الحالية (الطلبة النظاميين) لاحقا.

ودعت المديرية في بيان لها بعد نشرها نتائج اعتراض مكرمة الجيش 2021 الطلبة المرشحين للدراسة على نفقة المكرمة الملكية السامية والذين تقدموا بطلبات انتقال الى جامعة البلقاء التطبيقية أو من تخصص الى آخر لدى نفس الجامعة مراجعة ركن البعثات العسكرية/جامعة البلقاء التطبيقية – السلط لإستكمال إجراءات تسجيلهم .