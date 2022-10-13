تراند اليوم : عثمان ٦٦ HD مسلسل عثمان الحلقه 66 مترجمة HD المؤسس عثمان 66 مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 66 مدبلجة للعربية كاملة

يشتد الصراع بين قبيلة الكاي والصليبين في أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 66 الحلقة 2 من عثمان والتي يهاجم فيها نكولا قبيلة تورغوت ألب بعد قطع كوسيس لأصابع أيدي محاربيه الأسرى الذي تمت مقايضتهم بشقيقته ماري.

الغازي عثمان يبدأ في الحلقة 66 انتقامه مع كوسيس ورجاله على ما فعلوه بمحاربي تورغوت الأسرى، فيما يخيم الحزن على قبيلة تورغوت التي تعرضت لهجوم كبير سقط فيه العديد من الضحايا الأبرياء والمحاربين.

وفي أحداث أخرى تتشاجر زوجتا عثمان على سيادة نساء القبيلة وتتراشقان العبارات القاسية فيما يسيطر الغضب والحزن على عثمان بعد معرفته بخبر هجوم نيكولا ومحاربيه على قبيلة تورغوت ألب.

وتنقل قناة atv التركية مباشرة مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 2 غير مترجمة للعربية فيما تترجمها عدة قنوات أخرى مثل اليرموك والفجر وقطر.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية