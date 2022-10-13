تراند اليوم : مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقة ٦٦ HD المؤسس عثمان ٦٦ HD مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 facebook مترجمة

متابعات/الخليج 365 / عثمان ٦٦ قيامة عثمان الموسم - الجزء الثالث الحلقة 66 مترجمة قيامة عثمان الحلقة 66 الحلقة 66 من مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الموسم - الجزء الثالث مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر النور بلاي الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث، وتعد عثمان الحلقة 66 الأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها يهاجم نيكولا قبيلة تورغوت ألب.

وكما عودناكم على كل جديد في قيامة عثمان الجزء الثالث ،نواصل عبر النور بلاي وموقعنا عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 66 الجديدة ، وتدور احداث الحلقة 66 من مسلسل قيامة عثمان في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة عثمان هو مسلسل تركي يعود الجزء الثالث من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق.

قصة مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث مترجم

هو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سيرة الغازي عثمان ابن ارطغرل بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ويقوم عثمان في الحلقة 66 بالثأر لمحاربي تورغوت الب الأسرى الذين قطع كوسيوس أصابعهم بهدف الحيلولة دون حملهم للسلاح من جديد فيما يهاجم نيكولا قبيلة تورغوت ألب، كما لا يغيب قيامة عثمان الحلقة 66 عن زوجات عثمان الذين يتقاتلن على سيادة نساء قبيلة الكاي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث

يعرض مسلسل قيامة عثمان كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة atv بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع تردد قناة 10796 .