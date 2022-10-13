تراند اليوم : نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2021

نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2021 مع إصدار موقع القبول الجامي في سوريا جميع نتائج المفاضلات بما فيها السوري غير المقيم والموازي والعلمي والأدبي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2021 نتائج مفاضلة المهني و التجاري ونتائج مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الطلاب والطالبات قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

فقد أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2021 ، وبيت الوزارة في إعلانها الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2021 .

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها وموقع المفاضلة العامة الالكترونيين.