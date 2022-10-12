تراند اليوم : ليفربول مباشرة .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live ماتش ليفربول اليوم مباشر

يواجه ليفربول مباشرة رينجرز للمرة الثانية خلال أكثر من أسبوع بقليل في أول لقاء تنافسي بينهما على الإطلاق مساء الأربعاء.

تمكن فريق الريدز من تحقيق فوز مريح 2-0 عندما التقى الفريقان في ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي ، لكن يورغن كلوب أقر بأن مواجهة رينجرز خارج أرضه ستكون تحديًا مختلفًا تمامًا.

وأتبع ليفربول هذا الفوز بالهزيمة أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال يوم الأحد ، وهي نتيجة أبعدته 14 نقطة عن الصدارة.

أدت الإصابات التي تعرض لها لويس دياز وترينت ألكساندر أرنولد وجويل ماتيب إلى إصابة الجروح بالملح ، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يشكل كلوب فريقه في جلاسكو ، في مواجهة آنفيلد مع مان سيتي في الأفق نهاية هذا الأسبوع.

الفوز هنا سيضع ليفربول على بعد نقطة واحدة من التأهل لمراحل خروج المغلوب ، وسيشهد خروج رينجرز من المنافسة.

يمكنك أيضًا متابعة اللعبة عن طريق تنزيل تطبيق ملعب أنفيلد ، بما في ذلك التشكيلات والتغطية الحية وجميع ردود الفعل والتحليل.

تبدأ المباراة في الساعة 8 مساءً (بتوقيت جرينتش) - أو 3 مساءً في نيويورك ، و 12 مساءً في لوس أنجلوس ، و 6 صباحًا (الأربعاء) في سيدني ، و 11 مساءً في دبي و 10 مساءً في نيروبي.