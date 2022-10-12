تراند اليوم : ليفربول مباشرة .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live ماتش ليفربول اليوم مباشر

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يواجه مباشرة رينجرز للمرة الثانية خلال أكثر من أسبوع بقليل في أول لقاء تنافسي بينهما على الإطلاق مساء الأربعاء.

تمكن فريق الريدز من تحقيق فوز مريح 2-0 عندما التقى الفريقان في ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي ، لكن يورغن كلوب أقر بأن مواجهة رينجرز خارج أرضه ستكون تحديًا مختلفًا تمامًا.

وأتبع ليفربول هذا الفوز بالهزيمة أمام متصدر الممتاز أرسنال يوم الأحد ، وهي نتيجة أبعدته 14 نقطة عن الصدارة.

أدت الإصابات التي تعرض لها لويس دياز وترينت ألكساندر أرنولد وجويل ماتيب إلى إصابة الجروح بالملح ، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يشكل كلوب فريقه في جلاسكو ، في مواجهة آنفيلد مع مان سيتي في الأفق نهاية هذا الأسبوع.

الفوز هنا سيضع ليفربول على بعد نقطة واحدة من التأهل لمراحل خروج المغلوب ، وسيشهد خروج رينجرز من المنافسة.

يمكنك أيضًا متابعة اللعبة عن طريق تنزيل تطبيق ملعب أنفيلد ، بما في ذلك التشكيلات والتغطية الحية وجميع ردود الفعل والتحليل.

تبدأ المباراة في الساعة 8 مساءً (بتوقيت جرينتش) - أو 3 مساءً في نيويورك ، و 12 مساءً في لوس أنجلوس ، و 6 صباحًا (الأربعاء) في سيدني ، و 11 مساءً في دبي و 10 مساءً في نيروبي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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