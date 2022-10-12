تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر اليوم بث مباشر ليفربول ورينجرز بث مباشر ماتش ليفربول مباشر الان

يستضيف ليفربول نظيره جلاسكو رينجرز ، اليوم الأربعاء ، في المباراة التي ستقام على ملعب “أبروكس” ، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا الموسم 2023/2022 ، وتنطلق الصافرة في 21:00 بتوقيت مدينة القاهرة والخرطوم وطرابلس ، و22:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف ، و23:00 بتوقيت مدينة أبوظبي ودبي ومسقط ،اللقاء المقبل بين فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي الذي يستضيف ليفربول ، سيُذاع مساء الأربعاء ، بشكل مباشر وحصري من خلال قناة “beIN Sports HD2 Premium”.

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لم يسير موسم رينجرز الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا كما هو مخطط له حتى الآن ، حيث خسر الفريق بشكل شامل أمام أياكس ونابولي وليفربول ، وكان من المرجح دائمًا أن تكون كرة القدم في دوري أبطال أوروبا خطوة صعبة في فئتها بالنسبة للوصيف في الدوري الأوروبي ، ولكن بعد أن تغلبت على أمثال بوروسيا دورتموند ولايبزيغ في طريقها إلى النهائي في إشبيلية الموسم الماضي ، قد يكون جيوفاني فان برونكهورست توقع أن يكون لاعبيه أكثر قدرة في المنافسة مما أظهروا هذه المرة ، وتحول الهولندي إلى دفاع من 5 خطوط في أنفيلد الأسبوع الماضي ، لكنهم تعرضوا للتمزق في مناسبات عديدة خلال الهزيمة 2-0 ، حيث قام آلان ماكجريجور بإنقاذ ثماني مرات خلال المباراة بعرض مذهل من حارس المرمى ، وعاد فريقه إلى طريق الانتصارات بفوز ساحق 4-0 على سانت ميرين على ملعب إيبروكس في الدوري الاسكتلندي الممتاز نهاية هذا الأسبوع ، ولا شك في أنها ستكون تجربة أصعب بكثير لليفربول الذي يواجه رينجرز خارج أرضه ، وعلى الرغم من أن إبروكس حظيت ببعض الليالي الأوروبية الكبيرة في الموسم الماضي ، إلا أنها حقًا أقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بمنافسة النخبة في أوروبا والموسيقى التصويرية والجاذبية التي تأتي معها. مهمة رينجرز يوم الأربعاء واضحة يجب أن يفوزوا للبقاء على قيد الحياة في دوري الأبطال.

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وفي الوقت نفسه ، فإن ليفربول في وضع أفضل بكثير في المجموعة الأولى مما كان عليه عندما غادر نابولي بهزيمة 4-1 في مباراته الافتتاحية ، لكن لا تزال هناك علامات واضحة على نقاط الضعف في معسكر يورغن كلوب بعد هزيمته 3-2 أمام بريمير قادة الدوري ارسنال الأحد ، و كما كان موضوعًا متكررًا في الآونة الأخيرة ، تلقى الريدز هدفهم الأول ضد جابرييل مارتينيلي مع نهاية دقيقة تقريبًا للمباراة ، قبل أن يسجل داروين نونيز هدفه الأول منذ يوم افتتاح الموسم ليحسم الإجراءات بعد 34 دقيقة ، وكان هدف نونيز مستحقًا أيضًا ، حيث ساعد تياجو ألكانتارا الزوار في السيطرة على المباراة. ومع ذلك ، مرة أخرى ، ركل فريق كلوب نفسه في القدم في لحظة انتقالية ، حيث اجتاز مارتينيلي الملعب من زاوية ليفربول ليسدد الكرة لبوكايو ساكا لينزلق إلى الشباك في نهاية الشوط الأول ، واصل البديل روبرتو فيرمينو تألقه الرائع أمام المرمى من خلال تسديده في الزاوية البعيدة بقدمه الأضعف بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الأول ، لكن أحد أبطال أرسنال شعر بأنه لا مفر منه وجاء عندما سجل ساكا ركلة جزاء عقب رحلة تياجو على جابرييل جيسوس ، ومع وجود ليفربول بالفعل متأخراً بفارق 14 نقطة عن أرسنال وفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي ، فإن تحدي لقب الدوري يبدو غير مرجح على نحو متزايد ، مما يجعل تقدمه إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى ، مع اختتام مباراة نابولي ضد أياكس قبل انطلاق مباراة فريقه في إيبروكس يوم الأربعاء ، قد يراقب كلوب الأحداث في نابولي ، حيث يعني الفوز على أرضه أن الريدز ستتاح لهم الفرصة للتقدم بفارق ست نقاط عن أبطال الدوري الهولندي ، ورحلتهم إلى أمستردام في أسبوعين.