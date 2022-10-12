تراند اليوم : برشلونة بث مباشر.. برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة ضد انتر ميلان بث مباشر

بث مباشر برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر حيث أن برشلونة يخرج اليوم لإنقاذ مشواره في دوري أبطال أوروبا بمباراة حاسمة ضد إنتر ميلان .

حقق برشلونة فوزًا 1-0 على منافسه في المجموعة الثالثة الأسبوع الماضي في السباق لينضم إلى بايرن ميونيخ المتصدر المحتمل في دور الستة عشر.

خسر الفريقان بالفعل أمام بايرن ميونيخ ، مما يبرز أهمية هذا الاشتباك في كامب نو .

دخل برشلونة المباراة بعد فوزه 1-0 على سيلتا فيجو الذي أبقاه متقدمًا على ريال مدريد في الليغا ، بينما تغلب إنتر المتسرب على ساسولو لكنه كان بعيدًا عن الصدارة والسابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

بث مباشر برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر حيث أن برشلونة يخرج اليوم لإنقاذ مشواره في دوري أبطال أوروبا بمباراة حاسمة ضد إنتر ميلان . حقق برشلونة فوزًا 1-0 على منافسه في المجموعة الثالثة الأسبوع الماضي في السباق لينضم إلى بايرن ميونيخ المتصدر المحتمل في دور الستة عشر. خسر الفريقان بالفعل أمام بايرن ميونيخ ، مما يبرز أهمية هذا الاشتباك في كامب نو . دخل برشلونة المباراة بعد فوزه 1-0 على سيلتا فيجو الذي أبقاه متقدمًا على ريال مدريد في الليغا ، بينما تغلب إنتر المتسرب على ساسولو لكنه كان بعيدًا عن الصدارة والسابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. يتقدم إنتر في المباراة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ، مع بقاء ثلاث مباريات على النهاية ، وإذا ما تجنب الهزيمة يمكنه تحقيق رقم قياسي أفضل في مواجهة الفريق الكتالوني. وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هذه مباراة خاصة ، لم نقم بواجبنا بشكل جيد بخسارة المباريات خارج الأرض". خسر برشلونة 2-0 أمام بايرن ميونيخ متصدر المجموعة الثالثة في 13 سبتمبر ثم لم يتمكن من إيجاد طريق من خلال دفاع إنتر مزدحم في سان سيرو. وجها لوجه وفي المواجهات التسع الأخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا ، فاز برشلونة بست مباريات ، وفاز إنتر ميلان في مباراتين ، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. في هذه المباريات التسع ، سجل البلوغرانا 14 هدفاً مقابل سبعة أهداف لنيرازوري.

يتقدم إنتر في المباراة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ، مع بقاء ثلاث مباريات على النهاية ، وإذا ما تجنب الهزيمة يمكنه تحقيق رقم قياسي أفضل في مواجهة الفريق الكتالوني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هذه مباراة خاصة ، لم نقم بواجبنا بشكل جيد بخسارة المباريات خارج الأرض".

خسر برشلونة 2-0 أمام بايرن ميونيخ متصدر المجموعة الثالثة في 13 سبتمبر ثم لم يتمكن من إيجاد طريق من خلال دفاع إنتر مزدحم في سان سيرو.

وجها لوجه

وفي المواجهات التسع الأخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا ، فاز برشلونة بست مباريات ، وفاز إنتر ميلان في مباراتين ، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

في هذه المباريات التسع ، سجل البلوغرانا 14 هدفاً مقابل سبعة أهداف لنيرازوري.