تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول ورينجرز بث مباشر ماتش ليفربول وجلاسكو رينجرز بث مباشر ماتش ليفربول اليوم

البث المباشر مباراة جلاسكو رينجرز ضد ليفربول Rangers vs Liverpool في دوري ابطال اوروبا، بث ماتش ليفربول اليوم مباشر حيث يحل فريق ليفربول ضيفاً علي ارض ملعب إيبروكس في مواجهة فريق جلاسكو رينجرز فى مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الاولي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

عاد ليفربول من الخسارة في الجولة الاولي أمام نابولي بفوزه على أياكس ورينجرز في المباراتين التاليتين على أرضه، واليوم سيلعب مباراة خارج ارضه مرة أخرى مساء الأربعاء وهذه المرة ضد رينجرز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، لا يمكن لفريق يورغن كلوب خسارة النقاط في هذه المجموعة ومع بقاء المباريات ضد نابولي وأياكس خارج ارضه، يحتاج ليفربول بشدة إلى تغيير اداءه بشكل عام، خاصة بعد أداءه الضعيف في الهزيمة بنتيجة 3-2 أمام أرسنال يوم الأحد في لندن، لقد فاز ليفربول في مبارتين فقط من أول ثماني مباريات لعبها حتى الآن في الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بالفعل بما يصل إلى 14 نقطة عن آرسنال في صدارة الترتيب، كلوب يعاني من مشاكل كبيرة بسبب الإصابات لأنه سيفتقد كلا من ظهرييه أندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد هنا، ايضًا، كان محمد صلاح على بعد أميال من أفضل مستوياته هذا الموسم بينما من المحتمل أيضًا أن لا يشارك لويس دياز في هذه المباراة، بينما يدخل رينجرز هذه المباراة في حالة معنوية أعلى بعد فوز بنتيجة 4-0 على سانت ميرين في مباراته السابقة، حيث سجل أنطونيو ميركو كولاك ثنائية في هذه المباراة ليرفع رصيده في الدوري الممتاز إلى 10 أهداف حتى الآن هذا الموسم.

مباراة جلاسكو رينجرز وليفربول اليوم

التقى هذان الفريقان قبل ثمانية أيام في آنفيلد حيث حقق ليفربول فوز بنتيجة 2-0، لقد سبق لهما أن التقيا مرة واحدة فقط في مباراة ودية عام 2011 عندما حقق رينجرز الفوز بنتيجة 1-0، يكافح ليفربول بشدة لتقديم اداء دفاعي جيد هذا الموسم وبالكاد يمكننا رؤيته يحافظ على شباكه نظيفة هنا ضد جيرز، ونتوقع أن يسجل أنطونيو ميركو كولاك في أي وقت في هذه المباراة.

تشكيلة جلاسكو رينجرز المتوقعة ضد ليفربول

بالنسبة الى تشكيلة جلاسكو رينجرز المتوقعة ضد ليفربول اليوم الاربعاء في المباراة التي ستقام علي ملعب إيبروكس فمن المتوقع ان يلعب جلاسكو رينجرز بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ألان ماكجريجور، وفي خط الدفاع: جيمس تافيرنييه، كونور جولدسون، بن ديفيز، بورنا باريسيك؛ وفي خط الوسط: جون لوندسترام، ريان جاك؛ وفي خط الوسط الهجومي: سكوت آرفيلد، أنطونيو كولاك، ريان كينت؛ اما في خط الهجوم: ألفريدو موراليس.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جلاسكو رينجرز

اما بالنسبة لتشكيلة ليفربول المتوقعة ضد فريق جلاسكو رينجرز اليوم الاربعاء في مباراة الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يدخل فريق ليفربول المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، كوستا تسيميكاس؛ وفي خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا؛ اما في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.