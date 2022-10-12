تراند اليوم : عثمان الحلقه 100 .. المؤسس عثمان الحلقة 100 قيامة عثمان الحلقة 100 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook

متابعات/الخليج 365 / عثمان 100 قيامة عثمان الموسم - الجزء الرابع الحلقة 100 مترجمة قيامة عثمان الحلقة 100 الحلقة 100 من مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الموسم - الجزء الرابع مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر موقع النور بلاي الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع والأخير، وتعد عثمان الحلقة 100 الأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها تموت االم هايماه ويعود ابن العربي.

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قصة مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع مترجم

هو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي عثمان ابن ارطغرل بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

في الاحداث الجديدة يواصل عثمان صراعه مع الممالك الصليبية وسعيه لتأسيس الدولة العثمانية بمساعدة محاربيه الشجعات تورغوت ألب وكونور وجيركوتاي.

ابطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع المترجم

بوراك أوزتشيفيت، أوسمان باي ،أوزجة تورار، بوراك تشيليك ،يلدز كاجري أتكسوي.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة عثمان كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة ATV بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون