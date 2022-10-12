تراند اليوم : بث مباشر مباراة الهلال اليوم .. مباراة الهلال مباشرة مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشرة

بث مباشر مباراة الهلال اليوم .. مباراة الهلال مباشرة مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشرة مشاهدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز بث مباشر اون لاين اليوم الثلاثاء في نهائي دوري ابطال اسيا حيث يسعي الزعيم الهلالي لتحقيق اللقب الرابع في تاريخة لبطولة دوري أبطال آسيا ، عندما يستضيف نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبى مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويتطلع الزعيم الأزرق الهلالي للتربع علي عرش البطولة القارية عندما ينفرد بلقب الأكثر تتويجا لبطولة دوري أبطال آسيا ، بعدما حقق البطولة ثلاثة مرات، بالتساوى مع منافسه الكوري الجنوبي .

ويعول الهلال على قوته الهجومية الضاربة بعدما سجل الزعيم 18 هدفا منذ بداية دور المجموعات حتى نصف النهائى، بينما سجل بوهانج ستيلرز 14 هدفا، ويتصدر هدافي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز 6 أهداف، وفي الجانب المقابل سجل سانج هيوب ليم 4 أهداف.

ويملك المدرب ليوناردو جارديم حلولا كثيرة وقوة هجومية كبيرة تتمثل في سالم الدوسري صاحب الأداء الرائع والثابت، والمميز تهديفيا 3 أهداف بالبطولة وبالصناعة أيضا، والهداف بافيتيمبي جوميز الحاضر في الموعد بالمباريات الكبرى والحاسمة، والساعي لمواصلة التسجيل بالنهائي وقيادة الهلال للقب مثلما فعل في نسخة 2019.

كما يعتمد المدرب على المميز موسى ماريجا وأوراق هجومية محلية على دكة البدلاء على غرار صالح الشهري نجم الأخضر وعبدالله الحمدان ويستطيعان ترجيح الكفة الهلالية في أي وقت.

التشكيل المتوقع للهلال بالنهائي الآسيوي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريكالوسط: محمد كنو، سلمان الفرج ، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا. وفي الهجوم : بافيتمبي جوميز

فيما يعول كيم جي دونج مدرب بوهانج على أكثر من ورقة رباحة، وأبرزها الثنائي المحلي سانج هيوب ليم هداف الفريق بالبطولة وكذلك جو يونج جون أفضل صانع بفريقه، والمدافع الأسترالي ألكسندر جرانت (27 عاماً) صاحب هدف التعادل القاتل بقبل النهائي والأداء القوي دفاعيا وعند زيادته هجوميا، إضافة إلى لاعب الوسط البوسني ماريو كفوسيتش والكولومبي مانويل بالاسيوس.

ويسعى الهلال لحصد لقبه الرابع في دوري أبطال آسيا، بعدما فاز باللقب في 1991 و2000، قبل أن يتوج لآخر مرة في 2019.وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 سيشهد حضوراً جماهيرياً كاملاً، على ستاد الملك فهد الذي يتسع لنحو 68,000 متفرج في الرياض.