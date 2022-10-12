تراند اليوم : بث مباشر برشلونه .. ماتش برشلونة بث مباشر الآن HD مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وبنفيكا يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم ضد بنفيكا HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد بنفيكا barcelona vs benfica اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، بهدف رد هزيمه الذهاب وتاكيد الانطلاقه القويه مع تشافي وحسم التاهل لدور التالي سوف يستقبل مساء اليوم فريق برشلونه علي ارضيه ملعبه خصمه فريق بنفيكا البرتغالي وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات في هذا المسوم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تقام مباراه برشلونه و بنفيكا الليله علي ارضيه ملعب كامب نو وذلك في مواجهه سوف يسعي من خلاله البرسا تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تاهل لدور التاهل من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تبدا اليوم الموافق 23 نوفمبر مباراه برشلونه و بنفيكا في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة برشلونة وبنفيكا

برشلونه هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق برشلونه يوم السبت الماضي كان قد نجح في تحقيق اول انتصار له مع مدربه الجديد تشافي وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق اسبانيول في الجوله الرابعه عشر من الدوري الاسباني وانتهت المباراه بفوز برشلونه بنتيجه هدف مقابل لاشئ ن برشلونه قبل لقاء اليوم يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الخامسه برصيد 6 نقاط زذلك بعد ان اربع مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق برشلونه الانتصار في مبارتان وخسر الفريق ايضا في مبارتان قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة بنفيكا وبرشلونة

فيما فريق بنفيكا فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاياب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق بنفيكا البرتغالي حاليا في المجموعه الخامسه هو صاحب المركز الثالث برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر اربع مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات حقق الفريق البرتغالي الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه وخسر بنفيكا في مبارتان قبل مواجهه برشلونه الليله ، واخر مباراه لعبها بنفيكا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق باسوش في كاس البرتغال وحقق بنفيكا الانتصار في هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف.