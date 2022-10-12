تراند اليوم : برشلونة مباشر .. برشلونة وبنفيكا بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر

برشلونة مباشر برشلونة وبنفيكا بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر تنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق بنفيكا في مواجهة حاسمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات، لأن فريق برشلونة يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة من أجل ثلاث نقاط ستصعد به، بينما يحاول الفريق البرتغالي بنفيكا حسم الأمر لصالحه بتعادل علي أقل تقدير.

الفريق الكتالوني برشلونة في مواجهة أولي مع تشافي أوروبياً في واحدة من أصعب اللقاءات التي يخوضها الفريق لأن الإنتصار وحده من سينقذ الفريق من المأزق الذي يتواجد به في الوقت الحالي بالمجموعة، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي بنفيكا البرتغالي من أجل التأهل بشكل رسمي، أم سيكون هناك تعادل يعقد من أوضاعه بصورة كبيرة خاصة أن اللقاء الأخير ضد الفريق البافاري، بينما ستكون الهزيمة لها الطابع الرسمي لإعلان إنتهاء الفريق من طموح الصعود.

يذكر أن برشلونة قد فشل المواجهة الأولي ضد نادي بنفيكا البرتغالي بعد أن خسر منه بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء كان علي ملعب النور وسجل الأهداف وقتها كلا من داروين نونيز هدفين، ورافا سيلفا.

يتواجد نادي بنفيكا في المركز الثالث من الترتيب برصيد أربع نقاط فقط من الإنتصار في مواجهة وحيدة والتعادل في لقاء والخسارة في إثنين، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد ست نقاط من الفوز بمواجهتين والخسارة مثلهما.