تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. برشلونة وبنفيكا بث مباشر برشلونة اليوم مباشر بث مباشر مباراة برشلونة وبنفيكا HD

بث مباشر برشلونة مشاهدة برشلونة وبنفيكا بث مباشر برشلونة اليوم مباشر بث مباشر مباراة برشلونة وبنفيكا مشاهدة مباراة برشلونة وبنفيكا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ويدخل تشافي أولى مبارياته الأوروبية مدرباً لفريق برشلونة اليوم أمام بنفيكا, ويحمل على عاتقه هدف الفوز ولا شيء غير الفوز, المباراة التي تأتي في الجولة الخامسة من المنافسات الأوروبية, وبالحديث عن تصريحات تشافي فقد كشف عن أنه راضٍ عن مستوى لاعبية في المباراة الماضية, كما أنه رفض التصريح بأفضلية البارسا على بنفيكا وأكتفى بقوله أن ذلك ما سيحاول لاعبيه إثباته على أرض الملعب, كما أن تشافي حصل على دفعة كبيرة بعودة الرباعي المصاب, بوسكيتس وديمبلي بالإضافى إلى مينجويزا ونيكو>

يرفع برشلونة في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، فريق برشلونة قدم مباراة قوية أمام إسبانيول في اللقاء الماضي في الاختبار الأول للفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز الذي تولى قيادة الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان الذي رحل لسوء النتائج، برشلونة سيبحث في لقاء اليوم عن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور إلى جانب المعنويات المرتفعة بعد الفوز على إسبانيول من أجل الفوز أوروبا وتعزيز فرص تأهله للدور القادم من البطولة الأوروبية ولا سيما وان بايرن ميونخ حسم المركز الأول وبات الصراع حاليا على بطاقة العبور الثانية التي يتصارع عليها برشلونة وبنفيكا.

برشلونة بدأ مشواره في البطولة الأوروبية بالهزيمة من بايرن ميونخ بثلاثية دون رد، قبل أن يخسر من بنفيكا بثلاثية دون رد، وبعدها استفاق الفريق وفاز على دينامو كييف بهدف دون رد، قبل أن يفوز على بطل أوكرانيا في الجولة الرابعة بهدف دون رد، وسيبحث الفريق عن النقاط الثلاث والثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام بطل البرتغال في لقاء الجولة الثانية من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، ولا سيما وأن الفريق سيكون أمام مهمة صعبة للغاية في الجولة القادمة.

يقع برشلونة في المرتبة الثانية بجدول تريتب المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين وخسر في مباراتين ولم يتعادل واحرز البرسا هدفين أوروبيا وتلقت شباكه 6 أهداف

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا والقنوات الناقلة لها

نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في أولى مغامرات تشافي الأوروبية أمام بنفيكا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة برشلونة وبنفيكا عبر beIN Sports HD وموقعنا يلا شوت تواي.

وفي المقابل يأمل بنفيكا البرتغالي في ترويض برشلونة والخروج من ملعب الكامب نو بالانتصار أو التعادل من أجل الحفاظ على فرصه في العبور للدور القادم، فريق بنفيكا يدرك تماما أن فوز برشلونة في لقاء اليوم سينهي الأمور تماما ولن تكون له أي فرصة في التأهل لدور الـ16 أوروبا، وسيكون أمامه فقط المنافسة على بطاقة العبور للدوري الأوروبي، فريق بنفيكا قدم مباريات قوية في لقاء الدور الأول أمام برشلونة على أرضه واستطاع الانتصار وحصد النقاط الثلاث وسيبحث في لقاء اليوم عن تكرار فوزه على البرسا لتأمين فرص منافسته على التأهل للدور القادم.

بنفيكا عزيزي متابع يلا شوت توداي بالتعادل مع دينامو كييف بدون أهداف، ثم فاز على برشلونة بثلاثية، وبعدها خسر من بايرن ميونخ برباعية دون رد، قبل أن يخسر من العملاق البافاري بخماسية مقابل هدفين، والفوز والنقاط الثلاثة في لقاء اليوم بمثابة وضع قدما في الدور القادم من البطولة ولا سيما وأنه سيلتقي مع دينامو كييف في الجولة الأخيرة على أرضية ميدانه وسيكون من السهل الفوز عليه بعد تضاؤل فرص الفريق الأوكراني في المنافسة أوروبا.

بنفيكا يتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في لقاء وخسر في مباراتين وأحرز 5 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

خط الدفاع: رافا دا سيلفا، يان فيرتونخن، نيكولاس أوتاميندي، جيلبرتو مورايس جونيور

خط الوسط:أليكس غريمالدو،جوليان فيغل- جواو ماريو -رافا سيلفا

خط الهجوم: رومان ياريمتشوك، إيفرتون سواريس

معلومات مباراة برشلونة وبنفيكا.

ما هو موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة برشلونة وبنفيكا؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة برشلونة وبنفيكا؟

علي محمد علي.