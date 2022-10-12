تراند اليوم : بايرن ميونخ مباشر .. بايرن ميونخ بث مباشر البايرن ضد دينامو كييف

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه بايرن ميونخ ضد دينامو كييف dinamo kyiv vs bayern munich في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم ، حيث من المقرر اليوم ان يحل بايرن ميونخ وهو الذي قد حسم تاهل لدور التالي من البطوله ضيفا ثقيلا علي فريق دينامو كييف الاوكراني مساء اليوم الموافق 23 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لهذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تلعب مباراه بايرن ميونخ و دينامو كييف الليله علي ارضيه ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي معقل الفريق الاوكراني والذي سوف يستقبل عليه خصمه البايرن في مواجهه الاياب بين الفريقن في دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم مباراه بايرن ميونخ و دينامو كييف في تمام الساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ودينامو كييف

بايرن ميونخ هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق بايرن ميونخ قادم من خساره غير متوقع له في مشوراه في الدوري الالماني في هذه الموسم والتقي فريق بايرن ميونخ هذه الخساره يوم الجمعه الماضيه في الجوله الثانيه عشر من الدوري الالماني وخسر البايرن هذه المباراه علي يد اوغسبورغ وانتهت المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد لبايرن ميونخ ، وقبل مواجهه اليوم يتصدر بايرن ميونخ المجموعه الخامسه برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في الاربع مباريات الذي لعبهم في المجموعه.

بث مباشر مباراة دينامو كييف وبايرن ميونخ

وعلي الجانب الاخر فريق دينامو كييف فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاياب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق دينامو كييف قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الاخيره في المجموعه الخامسه برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات كان فريق دينامو كييف قد تعادل في مباراه واحده وخسر الفريق في ثلاث مباريات قبل مواجهه بايرن ميونخ الليله ، واخر مباراه لعبها فريق دينامو كييف قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق كورنوموريتس في الدوري الاوكراني وقد حقق فريق دينامو كييف الانتصار في هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف.