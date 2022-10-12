تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر تشيلسي ويوفنتوس مشاهدة مباراة تشيلسي ويوفنتوس اليوم مباشر يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وتشيلسي

بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر تشيلسي ويوفنتوس وتنطلق مواجهة فريق تشيلسي ونظيره فريق يوفنتوس في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات، لأن الفريق الإنجليزي تشيلسي يحاول الثأر من خسارته من يوفنتوس في هذه المواجهة، وبالتالي حسم صراع المركز الأول من المنافس.

يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يعيش أفضل أوقاته في الوقت الحالي منذ تولي توخيل المسئولية في رد الإنتقام للمنافس الإيطالي الصعب نادي يوفنتوس بعد أن فاز عليه الخصم في مواجهة الذهاب، وبالتالي نجح في إفتكاك الصدارة منه، ويحاول تشيلسي الفوز بهذه المواجهة الهامة من أجل تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره للتواجد علي الصدارة من جديد.

يوفنتوس يحاول هو الآخر تحقيق نتيجة إيجابية ستكون مثيرة من أجل حصد الصدارة بشكل رسمي من ملعب الستامفورد بريدج وسيكون التعادل هو الشيء الأجدر به من أجل الخروج بالصدارة وحسمها نهائياً لصالحه، فهل ينجح بالتفوقب علي حساب المنافس، أم سيكون لنادي تشيلسي فرصة تحقيق النتيجة الإيجابية.

يذكر أن تشيلسي كان قد خسر من نظيره يوفنتوس في المواجهة الأولي، وذلك بهدف دون رد عن طريق كييزا لصالح اليوفي، ويتواجد اليوفنتوس في المركز الأول برصيد 12 نقطة وحسم الصعود، بينما تشيلسي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط.