تراند اليوم : مانشستر يونايتد مباشر .. مانشستر يونايتد وفياريال مباشر مشاهده مباراه مانشستر يونايتد وفياريال HD بث مباشر مانشستر وفياريال

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يحاول اليونايتد بعد إقالة سولشاير المدير الفني النرويجي الذي تلقي العديد من الخسائر في الفترة الأخيرة كان آخرها في البطولة المحلية من واتفورد برباعية، أن يستفيق من جديد مع المدير الفني المؤقت مايكل كاريك، في مواجهة لن يتحمل فيها الفريق الإنجليزي أي خسارة لأنها من الممكن أن تعصف به من البطولة علي الإطلاق، وبالتالي عليه أن يواجه الخصم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والإنتصار علي حساب الفريق الإسباني، أو علي الأقل الخروج بتعادل منه.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد نجح في المواجهة الأولي في الذهاب بالفوز علي حساب نادي فياريال، وذلك بهدفين مقابل هدف في مواجهة كانت قوية نجح بالتسجيل فيها كلا من كريستيانو رونالدو وأليكس تيليس، وسجل لفياريال باكو ألكاسير.

فياريال من جانبه يحاول الظفر بالعلامة الكاملة في هذه المواجهة من أجل حصد الصعود بصورة كبيرة إلي الدور المقبل، خاصة أن الفريق يتواجد في المركز الثاني بنفس رصيد اليونايتد وهو سبع نقاط من إنتصارين وتعادل، بينما اليونايتد يتواجد في المركز الأول برصيد سبع نقاط من إنتصارين وتعادل أيضا.