تراند اليوم : بث مباشر اليونايتد .. مباراه مانشستر يونايتد مباشر بث مباشر مانشستر يونايتد وفياريال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر تويتر

بث مباشر اليونايتد مباراه مانشستر يونايتد مباشر بث مباشر مانشستر يونايتد وفياريال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر تويتر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر يونايتد ضد فياريال villarreal vs man united اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، من المقرر اليوم ان يخوض فريق مانشستر يونايتد اول مباراه بعد اقاله المدرب سولشاير من تدريب الشياطين الحمر وذلك عندما يحل الفريق الانجليزي مانشستر يونايتد علي فريق فياريال الاسباني الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، وسوف تلعب الليله مواجهه مانشستر يونايتد و فياريال علي ارضيه ملعب سيراميك ستاديوم معقل فياريال والذي سوف يستقبل عليه خصمه المان يونايتد في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الموافق 23 نوفمبر مباراه مانشستر يونايتد و فياريال في تمام الساعه الثامنه الاربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه الاربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

مانشستر يونايتد هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق مانشستر يونايتد قادم من خساره جديده مع مدربه سولشاير وجات هذه المره الخساره للفريق علي يد الصاعد هذا الموسم الي الدوري الممتاز فريق واتفورد يوم السبت الماضي في الجوله الثانيه عشر من الدوري الانجليزي وقد خسر مانشستر يونايتد هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف وحيد ، مانشستر يونايتد قبل لقاء اليوم هو متصدر جدول ترتيب المجموعه السادسه برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان خاض اربع مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في مبارتان وتعادل وخسر ايضا الفريق في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة فياريال ومانشستر يونايتد

بينما فريق فياريال فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات لهذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، فريق فياريال قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثاني في المجموعه السادسه وذلك برصيد 7 نقاط ايضا جمعهم فريق فياريال بعد ان لعب هو الاخر اربع مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات حقق الفريق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه وخسر الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق فياريال قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق سلتا فيغو في الدوري الاسباني وقد تعادل فياريال في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.