تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفياريال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر

بث مباشر مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وفياريال مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد لاسيراميكا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ويدخل النجم البرتغالي مباراة اليوم أمام فياريال حاملاً على كاهلة آمال جماهير مان يونايتد في إستكمال البطولة الاوروبية, ولدى كريستيانو أرقام خرافية أمام الغواصات الصفراء, فقد لعب رونالدو 20 لقاء أمام منافس اليوم, 15 منها بقميص ريال مدريد و5 أخرى بقميص مان يونايتد, زار رونالدو شباك فياريال في 14 هدف, بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة, وكان أحد الأسباب المباشرة في الفوز بـ 9 لقاءات والتعادل في مثلها, ولم يرى الهزيمة امام الفريق الإسباني سوى في مناسبتين فقط.

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع مباراة الثقيل عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فياريال في لقاء سيحسم بشكل كبير صورة المنافسة على أول بطاقتين للتأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، فياريال صاحب الأرض والجمهور يرفع في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من أجل الانفراد بالصدارة والاقتراب أكثر من العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية، العملاق الإسباني قادم للقاء اليوم من تعادل إيجابي أمام سيلتا فيجو بهدف لمثله في لقاء لم يظهر فيه الفريق الإسباني بالشراسة الهجومية المنتظرة منه، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استعادة قوته من جديد شراسته الهجومية من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة.

نتائج فياريال في البطولة الأوروبية تجعلنا أمام لقاء مثير ولا سيما وأن الفريق الإسباني خسر لقاء الدور الأول أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، فياريال بدأ مشواره في البطولة الأوروبية بالتعادل مع أتلانتا بهدفين لمثلهم، ثم خسر من المان يونايتد بهدفين لهدف، قبل أن ينتصر على يونج بويز برباعية مقابل هدف، ثم فاز على يونج بويز بهدفين دون رد.

وفي الجانب الأخر يخوض مانشستر يونايتد لقاء اليوم بمعنويات جديدة ومطربة بعدما مني الفريق بالهزيمة في اللقاء الأخير له بالبريميرليج برباعية مقابل هدف، خسارة مانشستر يونايتد الأخيرة دفعت إدارة النادي إلى الاطاحة بالنرويجي سولسكاير من على رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي وأسناد المهمة إلى دارين فليتشر ليقود الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، مانشستر يونايتد سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار والخروج من كبوة النتائج المتذبذبة ولا سيما وأن الفوز في لقاء اليوم سيكون بمثابة تذكرة العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية.

مانشستر يونايتد بدأ مشواره في البطولة الأوروبية بالهزيمة من يونج بويز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على فياريال بهدفين لهدف، قبل أن يعبر عقبة أتلانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أتلانتا في الجولة الماضية بهدفين لمثلهم، وسيعول الفريق الإنجليزي في لقاء اليوم على الدون كريستيانو رونالدو من أجل الوصول لشباك الفريق فياريال والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية وخاصة وأن مباراة اليوم ستكون الأولى للفريق بعد رحيل سولسكاير.

مانشستر يونايتد يقع في قمة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في لقاء وأحرز 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف، بينما يقع فياريال في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في لقاء وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة لها

عشاق الريد ديفلز في انتظار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مع فريق فياريال في تمام الساعة 17:45 بتوقيت غرينيتش، الساعة 19:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وفياريال عبر قنوات بي إن سبورت إلى جانب موقعنا يلا شوت توداي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا – رافائيل فاران – هاري ماجواير – لوك شو.

خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش.

خط الوسط الهجومي: ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل فياريال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: ألفونسو بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

خط الوسط: مانو تريغيروس- داني باريخو- إتيان كابو- يريمي بينو

خط الهجوم: بولاي ديا-جيرارد مورينو

معلومات مباراة مانشستر يونايتد وفياريال.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

07:45 مساءاً بتوقيت مصر, 08:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

حفيظ دراجي.