تراند اليوم : ثورة تكنولوجيه نظارات جوجل تدعم الارتباط بالهواتف الذكيه وتتصفح الإنترنت

ثورة تكنولوجيه نظارات جوجل تدعم الارتباط بالهواتف الذكيه وتتصفح الإنترنت

نيويورك / وكالات /

في ثورة تكنولوجيه جديده ستدعم نظارات "جوجل" الذكية ميزة الربط عبر البلوتوث بالهواتف الذكيه "آيفون" بالإضافة إلى الهواتف العاملة بنظام تشغيلها “أندرويد”.



وستوفر تلك الميزة للمستخدم إمكانية استخدام بعض مزايا الهاتف الذكي عبر النظارة، وذلك حسب ما أوضحه تقرير لموقع “The Verge” الذي أجرى تجربة لإحدى تلك النظارات.



وكانت “جوجل” أطلقت موقع لنظارتها الذكية ليستطيع المستخدم التعرف أكثر على مزاياها ووظائفها، حيث تستطيع تلك النظارات على سبيل المثال التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت والملاحة عبر الخرائط.



وتقوم النظارة بتصفح الإنترنت عبر الاتصال بشبكات “الواي فاي” التي تدعمها، كما تدعم النظارة الاتصال بالإنترنت عبر شبكات اتصالات الجيل الثالث والجيل الرابع.



وأشار تقرير الموقع إلى مدى سهولة استخدام النظارة للقيام بوظائفها المختلفة، حيث يقوم المستخدم بإيقاظ النظارة وتهيئها للاستجابة للأوامر الصوتية عبر أمر “Ok Glass” أو النظر بشكل أفقي ثم الضغط على زر صغير موجود في النظارة.



يذكر أن “جوجل” لم تطرح النظارة تجارياً بعد، حيث وفرتها الشركة لبعض المطورين فقط وبسعر 1500 دولار لضمان عدم انتشارها، إلا أن تقارير أشارت إلى نية الشركة لطرح النظارة قبل نهاية العام الجاري وبسعر موازي لأسعار الهواتف الذكية.