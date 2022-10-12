تراند اليوم : طهاة عالميون يشاركون في تجربة " اصطاد واطبخ " بقصر الامارات

طهاة عالميون يشاركون في تجربة " اصطاد واطبخ " بقصر الامارات

أبوظبي /محمد جمال المجايدة /الخليج 365

شارك اثنان من كبار الطهاة العالميين وهما شينيتشيرو تاجاكي من اليابان وارنست كنام من المانيا في تجربة "اصطاد واطبخ" المثيرة التي نظمها فندق قصر الامارات احد المعالم البارزة في امارة ابو ظبي رغم انشغالهما في مهرجان فنون الطهي – ابوظبي 2013 .

وصعد الثنائي على متن اليخت الرائع "ماجستي 88" البالغ طوله 88 قدم لينطلقا في رحلة صيد في مياه الخليج في اطار هذه التجربة الفريده من نوعها التي اطلقها قصر الامارات.

وقال كنام الذي يدير شركات متعددة في ميلانو وقاد فريق ايطالي من أربعة لاعبين الى الفوز في كأس جيلاتو للعالم , العام الماضي "لقد كانت تجربة جميلة ومثيرة وذكرتني مياه البحر الازرق بجزيرة سردينيا....وقد كانت السمكة الحمراء التي اصطدها كبيرة جدا بالفعل.

اما تاجاكي فقال "لقد كانت السمكة التي اصطدتها اصغر ولكني بالفعل استمتعت بالرحلة في المياه الدافئة والهادئة في حين كان اليخت رائعا وضخما ويحتوي على غرف نوم اكثر من منزلي."

واضاف تاجاكي الذي يملك مطعم زينيا في مدينة كانازاوا اليابانية "عندما اتي الى ابو ظبي المرة القادمة ساجلب معي كل اسرتي لقضاء الاجازة هنا وربما احضر اخي ايضا اذ انه يعشق صيد السمك واظن انه سيشعر بالغيرة عندما اطلعه على رحلتي هنا."

ولدى عودته الى الشاطئ من رحلة الصيد تم اصطحاب تاجاكي الى بيت الشاي الياباني التقليدي في قصر الامارات وعبر عن ذهوله بما راه بقوله "الحقيقة اني لم اتوقع ان ارى ذلك لانه من الصعب الان ان تجد مثل هذا المكان حتى في اليابان واعتقد اني احب ان اعود الى ابو ظبي واتي الى هذا المكان."

وفي كلمة ترحيبية قال السيد الكسندر شنايدر مدير فندق قصر الامارات "ان تجربة اصطاد واطبخ تملك جميع المقومات لتكون عامل جذب للزوار ونحن بداناه في شهر ديسمبر الماضي وشارك فيها اكثر من 60 شخصا حتى الان."

واضاف "يسرني ان اؤكد ان جميع من شارك في هذه التجربة لم يعد من الرحلة خال الوفاض وقد اثبتت بالفعل شعبيتها لدى الضيوف لدينا وهي في الواقع تشكل قيمة مضافة كبيرة لسلسلة تجاربنا ومبادراتنا لامتاع ضيوفنا وزائرينا."

يبلغ عدد المشاركين في كل رحلة من اثنين الى عشرة يتوفر لهم اسطول من اليخوت الراسية في مارينا قصر الامارات.

ويبدا رسم المشاركة من 8000 درهم لمجموعة مكونة من اثنين الى ثلاثة اشخاص وتشمل الرحلة ايضا وجبة فطور وغداء وربما عشاء على متن اليخت اضافة الى معدات صيد ومشروبات طوال اليوم.

وبالنسبة لمهرجان فنون الطهي فانه ينظم حاليا في 20 مطعما فاخرا في ابو ظبي ويستمر حتى 20 فبراير الحالي.