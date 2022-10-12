تراند اليوم : 14 مارس المقبل موعد اطلاق هاتف "غالاكسي إس 4" الذكي

أعلنت شركة سامسونغ عن الموعد الذي ستزيح فيه الستار عن هاتف "غالاكسي إس 4" الذكي وهو الجيل الرابع من هواتف الشركة الجوالة التي تسيطر على الحصة الأكبر عالمياً في سوق الهواتف الذكية.

واختارت الشركة الكورية الجنوبية مدينة نيويورك الأميركية لإطلاق هاتف "Galaxy S IV" في 14 مارس المقبل، بعد أن كشفت عن الجيل السابق من هذه الهواتف في العاصمة الإنجليزية لندن العام الماضي.

وجاء قرار الشركة إطلاق هاتفها في الولايات المتحدة الأميركية أولا بسبب "تلقيها الكثير من الطلبات من شركات اتصالات أميركية للكشف عن الجهاز هناك" وفقا لما نقلت رويترز عن مدير قسم الأجهزة الجوالة في سامسونغ.

ولم تعلن سامسونغ أي مواصفات للهاتف الذكي الجديد ولكن التقارير الإعلامية تشير إلى اعتماده على "ثمانية معالجات" وشاشة فائقة الدقة بقياس 5 بوصة وذاكرة مؤقتة بسعة 2 غيغابايت وكاميرا بدقة 13.0 ميغا بيكسل وعلى الإصدار 4.2.2 من نظام التشغيل أندرويد.

وكانت سامسونغ أعلنت في يناير الماضي أن أرباحها الفصلية ارتفعت بنسبة 76 في المائة بفضل الإقبال على هواتف "غالاكسي" الذكية التي تفوقت على مبيعات هواتف "آيفون" للربع الرابع على التوالي.