تراند اليوم : مفاجأة الصرخة الخامسة تغمر الوالدين فرحا

]دبي/الخليج 365 /

تعالت في غرفة الولادة الصرخة الخامسة الغير متوقعة حيث كانت السورية رنيم أمير برمدا تضع أطفالها التوائم في المستشفى السعودي الألماني بدبي في الساعة العاشرة مساء الاثنين .

صدمت رنيم (29 عاماً) وزوجها منذر حسن (33 عاما) عند سماع الصرخة الخامسة خلال العملية القيصرية حيث أن المسح التلفزيوني كان يظهر أربعة أطفال ولم يكن يعلمان بالخامس فنزلت دمعة الوالد فرحا في غرفة الولادة .

ووضعت رنيم أطفالها الخمسة ، بنتان وثلاثة أولاد في ولادة مبكرة وحالتهم حاليا مستقرة في حاضنات المستشفى.

وأوضح رئيس المستشفى السعودي الألماني الدكتور حسن علي، أن الطفل الخامس لم يظهر في المسح السابق، كونه كان محشوراً خلف الأطفال الآخرين.وذكر أن أوزان الأطفال "تتراوح ما بين 500 غرام إلى 1.2 كغ، وسيحتاجون لرعاية فائقة في المستشفى لمدة 6 أسابيع على الأقل. وأضاف أن الطفل الخامس يزن 500 غراماً وسيحتاج للبقاء في المستشفى لمدة 8 أسابيع.العائلة السعيدة اليوم محاطة بأفراد العائلة الذين يدعون للطفل الخامس بالشفاء العاجل ليلتحق ببقية إخوته