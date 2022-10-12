تراند اليوم : "جلسات وناسة 2013" تجمع أبرز فناني العالم العربي من المحيط إلى الخليج

"جلسات وناسة 2013" تجمع أبرز فناني العالم العربي من المحيط

إلى الخليج على "MBC1" و"MBC مصر"... و"وناسة"

دبي، محمد جمال المجايدة /

في تظاهرةٍ فنية موسيقية جامعة لكبار مطربي العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، تنطلق "جلسات وناسة 2013" على "MBC1" و"MBC مصر" بالإضافة طبعاً إلى قناة "وناسة"، اعتبارً من 21 فبراير، ليأتي الموسم الثالث من الجلسات استكمالاً للنجاح الكبير الذي حظي به الموسمان السابقان، وذلك بمشاركة نخبةٍ من فناني الخليج، وباقةٍ من أبرز نجوم الطرب العربي.

أما الإضافة النوعية لهذا الموسم فتتمثل أولاً في طيفٍ أوسع وأشمل من المشاركة العربية، لتحتضن "الجلسات" بموسمها الثالث، وبالإضافة إلى فناني الخليج، نخبة من مطربي العالم العربي، من شرقه إلى غربه، ليمتزج التراث العربي بعضه ببعض، ضمن جوٍّ موسيقيٍ حافل، يستحضر روح البادية العربية والمعنى الحقيقي لكلمة "جلسات"، وهي الاجتماعات الكبرى التي تقام داخل الخيمة البدوية العربية منذ قديم الزمان. وفي هذا السياق، حظي الموسم الثالث من "الجلسات" بمشاركة أكثر من 55 فناناً عربياً، منهم على سبيل المثال لا الحصر: راشد الماجد، خالد عبد الرحمن، رابح صقر، عبد الله الرويشد، ماجد المهندس، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، حسين الجسمي، يارا، نبيل شعيل، أصيل أبو بكر، ميريام فارس، مشاعل، عصام كمال، صلاح الزدجالي، ديانا حداد، فايز السعيد، كارمن سليمان، يوسف عرفات، الطفلة حلا الترك، وغيرهم..

أما الإضافة الثانية، فتتمثل في عرض "الجلسات" تزامناً على كل من "MBC1" و"MBC مصر" و"وناسة" لتمكين أكبر شريحة من الجمهور العربي الواسع من الاستمتاع بمتابعة نجومه المُحبّبين أثناء تقديمهم لمزيجٍ فريدٍ من الأغنيات القديمة والحديثة، بعضُها من ألبوماتهم الخاصة، والآخر من الرصيد الفني لزملائهم ولعمالقة الغناء في العالم العربي.. كل ذلك بمشاركة موسيقية بسيطة وأساسية، تتمثل بالآلات الوترية والإيقاعية، ليطغى بذلك الصوت الطربي والنغمة الأصيلة على روح "الجلسات"، في غيابٍ مُتعمّد للآلات الأكثر تعقيداً والتقنيات الموسيقية الحديثة، وذلك تجسيداً لروح الأصالة ومفهوم "الجلسات" ببعده الثقافي والتاريخي.

وحول طبيعة "الجلسات" وأبرز التعديلات التي أُدخلت عليها في الموسم الثالث، قال محمد الملحم، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC" :"ليس الهدف من جلسات وناسة تقديم مواد تلفزيونية موسيقية فحسب، بل المساهمة في صناعة أرشيف ذهبي يضمّ الأغنيات الخالدة." وأضاف الملحم: "إن قناة "وناسة" المنضوية تحت لواء "مجموعة MBC"، هي بمثابة مكتبة موسيقية تلفزيونية قائمة بحدّ ذاتها، ومن هنا تأتي "جلسات وناسة" في كلّ موسم لتوثّق أفضل الأغنيات القديمة والحديثة بأصوات نخبة من أبرز

الفنانين الخليجيين والعرب". وختم الملحم: "الجلسات الخليجية هي جزء لا يتجزأ من تراثنا الفنّي الخليجي، ونحن اليوم نسخّر كل إمكانيّاتنا لتقديم جلسات غنائيّة تحمل طابعاً تراثيّاً أصيلاً مطعّماً بنكهة

عصريّة شبابيّة، لذا فإن "جلسات وناسة 2013" ستكون الأقوى بين الجلسات الخليجية، ونتوقّع أن تحقّق نسب مشاهدة مرتفعة، على غرار الموسمين السابقين.. بل وأكثر".

من جهته، وصف مخرج "جلسات وناسة 2013 " أحمد الدوغجي جلسات هذا الموسم بـ "المختلفة"، سواءً من حيث الرؤية الإخراجيّة التي اتّبعها، أو من حيث ديكورات الاستديو، وتقنيّات التصوير والإضاءة والتسجيل، والتي ستُضفي مُجتمعةً رَونقاً خاصاً لم تشهده المواسم السابقة، أو أي من الجلسات الغنائيّة الأخرى". وكشف الدوغجي عن مشاركة فريق عمل ضخم جداً في تنفيذ الجلسات، من فنيّين، وموسيقيّين، وإيقاعيّين، وكورال، من ذوي الخبرة الطويلة في مجالاتهم المختلفة.

أما الفنان راشد الماجد، الذي ستكون له إطلالة مميّزة في "جلسات وناسة 2013"، فقد علّق على "جلسات" هذا الموسم واصفاً إياها بـ "الحدث الفنّي الاستثنائي"، ومضيفاً: "لقد جمعت جلسات وناسة 2013 نخبة من الفنانين الخليجيّين والعرب، فأصبحت جسراً فنيّاً يربط مختلف أقطار العالم العربي تحت لواء الفن الأصيل، ضمن أجواء خليجيّة تراثيّة يُسجَّل فيها مشاركة واسعة من فنانين توافدوا من مشرق الوطن العربي ومغربه ". وختم الماجد قائلاً: "لقد جمعت جلسات وناسة 2013 العائلة الفنية الكبرى بمختلف أجيالها، وكان هناك دعم من قبل الفنانين المخضرمين للعديد من المواهب الشابة الذين شاركوا في الجلسات، وساهموا في تكريم الأجيال التي سبقتهم".

الجدير ذكره أن "جلسات وناسة 2013" ضمّت أكثر من 55 فناناً، توافدوا من مختلف أنحاء العالم العربي إلى استوديوهات MBC في دبي، حيث جرى التصوير على مدى أكثر من عشرين يوماً متواصلاً، وبواقع أكثر من 14 ساعة تصوير في اليوم الواحد.. لتشتمل بعض الجلسات على أغنيات "فردية"، وأخرى "دويتو"، أو "تريّو" حيث يتشارك في بعض الأحيان مُطربين أو ثلاثة في تقدم أغنية واحدة.

... قالوا في "جلسات وناسة 2013":

راشد الماجد: "احتفالية فنية كبرى اجتمعنا فيها لتكريم المبدعين، ولتخليد أعمالهم. ودائماً جلسات وناسة غير.."

خالد عبد الرحمن: "لم أتردد إطلاقاً في المشاركة في هذه الجلسات التي تثري المكتبة الموسيقية المصوّرة، وتقدّم إلى الجمهور أجمل ما تمّ غناءه ضمن طابع لتراثي تقليدي."

حسين الجسمي: "النجاح الكبير الذي حققته جلسات وناسة جعلها في مقدمة الجلسات الغنائيّة الخليجيّة والعربيّة، والجمهور الخليجي والعربي متعطشّ لمتابعة الفنانين والفنانات المشاركين فيها."

شيرين عبد الوهاب: "إنّها تجربة جديدة ومهمة جداً بالنسبة لي، وتحدٍّ كبير، وجلسات وناسة 2013 هي وسيلة تواصل مباشر بيني وبين جمهوري في الخليج، والعالم العربي."

فايز السعيد: "عمل ضخم يستحقّ الثناء، و"جلسات وناسة 2013" هي الأضخم والأهم، وتُعرض على أبرز قناة في الشرق الأوسط."

ديانا حداد: "أحرص على تواجدي الدائم في جلسات وناسة نظراً لنسبة المشاهدة القياسية التي تنالها، لكونها أهم الجلسات التي يترقبها الجمهور وإنّي متفاجئة وسعيدة بإشراك فنانين كثر غير

خليجيين في هذا الموسم."

مشاعل: "انتظرت بفارغ الصبر "جلسات وناسة 2013"، إذ فيها يُظهر الفنان قدرته على الغناء الحيّ، وأيضاً براعته في التناغم مع الفرقة والإيقاعات."

ناديا المنصوري: "جلسات وناسة مدرسة لا تشبه أي مدرسة أخرى، وقدّمت أغنية مغربية وأخرى خليجية، إرضاء لوطني الأول ووطني الثاني."

دنيا بطمة: "حققت حلمي بالمشاركة في الجلسات إلى جانب كبار

النجوم، وجمهوري المغربي والعربي والخليجي يترقّب هذه الإطلالة الجديدة."

يوسف عرفات: "هذه هي نقطة التحوّل الثالثة في حياتي بعد مشاركتي في آراب آيدول، وانضمامي إلى بلاتينوم ريكوردز."

هزاع: "جلسات وناسة 2013 هي امتداد لنجاح المومسين السابقين، وإضافة كبرى للفنّ الخليجي والعربي.

راكان: عرفني الجمهور من خلال الجلسات، وأشعر بالحماس للغناء مجدداً إلى جانب العمالقة."

-انتهى-