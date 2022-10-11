تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد وشاختار دونيتسك بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر الان

بث مباشر ريال مديد وشاختار دونيتسك Shakhtar Donetsk vs Real Madrid في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على ارض ملعب الجيش البولندي حيث سيلتقي فريق شاختار دونيتسك فى مباراة الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

على الرغم من فوزه في مباراة دوري أبطال أوروبا الأولى وعدم قدرته على الحفاظ علي سلسلة الانتصارات لا يزال شاختار فهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، لكن طموحاته في الفوز قد تنهار عندما يواجه بطل أوروبا ريال مدريد في هذه المباراة، حيث ان ريال مدريد هو المرشح للفوز بهذه المباراة ومن السهل جدًا توقع ذلك لأن ريال مدريد يتمتع باداء مثير للإعجاب لعدة مباريات، الى جانب ذلك، سيكون ريال مدريد على ثقة عالية هذا الأسبوع بعد أن حافظ على سجل من الانتصارات في جميع مبارياته الأشهر الثلاثة الماضية باستثناء مباراة واحدة ضد أوساسونا التي انتهت بالتعادل، واليوم سيحاول شاختار بصعوبة تحقيق الفوز الثاني في الموسم ضد حامل اللقب ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا يوم الثلاثاء.

مباراة شاختار دونيتسك وريال مدريد اليوم

كان ريال مدريد هو الافضل في تاريخ لقاءاته مع شاختار، ولقد رأينا تسجيل اكثر من هدفين في 6 من 7 مباريات التقي بها هذين الفريقان، وسيدخل ريال مدريد هذا اللقاء بعد 3 انتصارات متتالية على شاختار دونيتسك، وشهدت 3 من لقاءاتهما الخمسة الماضية بين هذين الفريقين تسجيل أهدافًا من كلا الطرفين.

اظهر ريال مدريد ثغراته الدفاعية في الفوز بنتيجة 2-1 على شاختار في المباراة العكسية وكذلك في التعادل بنتيجة 1-1 أمام أوساسونا في مباراة الدوري الإسباني، وبالنظر إلى مثل هذا الاداء الدفاعي واللقاءات الأخيرة بين هذين الفريقين يبدو ان احتمالات تسجيل اكثر من هدفين في هذه المباراة كبيرة جدا.

تشكيلة شاختار دونيتسك المتوقعة ضد ريال مدريد

بالنسبة الى تشكيلة شاختار دونيتسك المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب الجيش البولندي فمن المتوقع ان يلعب نادى شاختار دونيتسك المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أناتولي تروبين، وفي خط الدفاع: لوكاس تايلور، ميكولا ماتيفينكو، فاليري بوندار، يوخيم كونوبليا؛ وفي خط الوسط: ماريان شيفيد، أرتيم بوندارينكو، تاراس ستيبانينكو، جورجيف سوداكوف، ميخايلو مودريك؛ اما في خط الهجوم: أولكسندر زوبكوف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد شاختار دونيتسك

بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد شاختار دونيتسك اليوم الثلاثاء في مباراة الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه لونين، وفي خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي؛ وفي خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني؛ اما في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة.