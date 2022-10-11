تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث مباشر باريس سان جيرمان وبنفيكا بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا الان

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا PSG vs Benfica فى دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق بنفيكا ضيفاً على ارض ستاد بارك دي برنس في مواجهة فريق باريس سان جيرمان فى مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

من المتوقع ان نشهد مباراة متقاربة ومثيرة عندما يلتقي باريس سان جيرمان وبنفيكا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2022/23، كلا الفريقين لم يتلقي اي هزيمة في اي بطولة هذا الموسم، مثل هذا الاداء متوقع من فريق مثل باريس سان جيرمان لكن اداء بنفيكا كان المفاجئة في أوروبا هذا الموسم وهو مرشح قوي للتأهل من هذه المجموعة إلى جانب العملاق الفرنسي متقدمين على العملاق الإيطالي يوفنتوس، جاءت أفضل نتيجة لفريق بنفيكا هذا الموسم في الجولة الثانية عندما عاد من تأخره بهدف ليهزم يوفينتوس بنتيجة 2-1، وبعد ذلك تابع بالتعادل بنتيجة 1-1 على أرضه مع باريس سان جيرمان في مباراة تمكن دفاعه من التصدي للاعبين مثل ميسي ونيمار ومبابي، يمر باريس سان جيرمان بأزمة في الوقت الحالي بعد تعادله في مباريات متتالية، كان من المحبط بشكل خاص أن نري باريس سان جيرمان يجد صعوبة في التغلب علي فريق مثل ريمس في نهاية الأسبوع وقد انهي المباراة بالتعادل بدون أهداف، ويشترك الفريقان حالياً في مقدمة المجموعة برصيد من 7 نقاط ويتقدمان بأربع نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الثاني، النقاط مهمة للغاية لكلا الفريقين هنا حيث من المتوقع أن يتغير ترتيب المجموعة بناءاً علي نتيحة هذه المباراة.

مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا اليوم

التقى الفريقان للمرة السابعة في بطولات دوري ابطال اوروبا الأسبوع الماضي وبالتعادل حافظ بنفيكا على تقدمه بفارق ضئيل على باريس سان جيرمان لقد حقق الفريق البرتغالي 3 انتصارات، مع ذلك لم يخسر باريس سان جيرمان على أرضه في مباريات ضد بنفيكا حيث فاز في مبارتين وتعادل مرة واحدة، كلا الفريقين سجلا اللهداف في كل مباراة يلتقيا بها بينما تم تسجيل أكثر من هدفين خمس مرات.

نحن نتوقع مباراة صعبة مع قدوم بنفيكا الي هذه بافضل حال لكن باريس سان جيرمان في مستوي اخر افضل بكثير خاصة وهو يلعب هذه المباراة علي ارضه وهذا هو السبب في أننا نتوقع منه الفوز هنا مع امكانية تسجيل كلا الفريقين، لقد سجل كيليان مبابي أهدافًا في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه لباريس ونتوقع منه ان يحرز هدفًا في أي وقت في مباراة يوم الثلاثاء.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد بنفيكا

بالنسبة الى تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد بنفيكا اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد بارك دي برنس فمن المتوقع ان يلعب نادى باريس سان جيرمان المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما؛ وفي خط الدفاع: دانيلو بيريرا، سيرجيو راموس، ماركينيوس؛ وفي خط الوسط: أشرف حكيمي، فيتينا ، فابيان رويز، نونو مينديز؛ اما في خط الهجوم: هوغو إكيتيكي، كيليان مبابي، نيمار.

تشكيلة بنفيكا المتوقعة ضد باريس سان جيرمان

بالنسبة الى تشكيلة بنفيكا المتوقعة ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام من الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى بنفيكا المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أوديسياس فلاتشوديموس، وفي خط الدفاع: جيلبرتو، أنطونيو سيلفا، نيكولاس أوتاميندي، أليخاندرو غريمالدو؛ وفي خط الوسط: إنزو فرنانديز، فلورنتينو لويس؛ وفي خط الوسط الهجومي: ديفيد نيريس، رافا سيلفا، جوليان دراكسلر؛ اما في خط الهجوم: بيتار موسى.