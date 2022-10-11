تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وشاختار دونيتسك بث مباشر ماتش ريال مدريد مباشر شاختار دونيتسك

يلاقي ريال مدريد في بث مباشر شاختار دونيتسك الأوكراني ، مساء اليوم الثلاثاء ، 11 أكتوبر ، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من أشهر البطولات القارية في أوروبا ، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بحسب توقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءاً بحسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الحادية عشر مساءاً بحسب توقيت دولة الإمارات العربية وعمان ، وتبث عبر قناة “beIN Sports HD2 Premium”، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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قدم شاختار تقارير جيدة لأنفسهم في برنابيو الأسبوع الماضي ، لكنهم خسروا 2-1 أمام ريال مدريد ، حيث أثبتت أهداف الشوط الأول من رودريجو وفينيسيوس جونيور أنها كافية لتأمين النقاط الثلاث لأبطال أوروبا ، لا يزال العملاق الأوكراني في المركز الثاني في القسم ، على الرغم من أنه يتباهى بأربع نقاط من مبارياته الثلاث ، بعد أن افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز 4-1 على لايبزيغ قبل التعادل 1-1 مع سلتيك ، وسيكون شاختار ضعيفًا إذا خسروا هذه المباراة ، لكنهم ما زالوا قادرين على التأهل للدور التالي من المسابقة بتحقيق نتائج إيجابية في آخر مباراتين ضد سلتيك و لايبزبيج ، وولم يشارك فريق إيغور يوفيسيفيتش منذ مواجهة ريال مدريد الأسبوع الماضي ، حيث أقيمت آخر مباراة بالدوري يوم 1 أكتوبر ضد ميتاليست خاركيف ، مسجلا فوزا بنتيجة 6-1 ، مما جعله يحتل المركز الثاني بالجدول ، ولم يصل شاختار إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2017-18 ، عندما خسر أمام روما في دور الـ16 ، واحتل المركز الرابع في مجموعته الموسم الماضي ، والتي ضمت أيضًا ريال مدريد.

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يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعد فوزه 1-0 على خيتافي في الدوري يوم السبت ، حيث أثبتت رأسية إيدر ميليتاو أنها الفارق بين الفريقين ، وشهد الفوز عودة كارلو أنشيلوتي إلى صدارة الدوري الإسباني ، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في الكلاسيكو نهاية الأسبوع المقبل ، لكن لوس بلانكوس سيركز أولاً على حجز مكانه في دور خروج المغلوب في كأس أوروبا برصيد اثنين ألعاب لتجنيبها ، وافتتح ريال مدريد مشواره في المجموعة السادسة بفوزه 3-0 على سلتيك قبل أن يتغلب على لايبزيج 2-0 على ملعب برنابيو قبل فوزه 2-1 على شاختار الأسبوع الماضي ، وسيواجه فريق أنشيلوتي لايبزيج وسيلتك على أرضه في آخر مباراتين بالمجموعة ، لكن الأمر يتعلق بالتوقيت ، وليس إذا حجز الفريق مكانه في دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا ، وكما ذكرنا سابقًا ، التقى ريال مدريد أيضًا مع شاختار في كأس أوروبا الموسم الماضي ، مسجلاً فوزًا 5-0 خارج أرضه قبل أن يخسر الفائز 2-1 أمام جماهيره ، شهد الفريق الأبيض نهاية مزدحمة في أكتوبر وبداية نوفمبر بسبب انتهاء الموسم بكأس العالم ، ويأمل أنشيلوتي في مواصلة انتصاراته في الدوري ودوري الأبطال.