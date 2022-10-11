تراند اليوم : تشيلسي مباشر .. بث مباشر تشيلسي وميلان بث مباشر مباراة ميلان وتشيلسي مباشر الان

بث مباشر مباراة ميلان ضد تشيلسي AC Milan vs Chelsea في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق تشيلسي ضيفاً على ارض ستاد جوزيبي مياتزا في مواجهة فريق ميلان في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء.

بدأ الفريقان ميلان وتشيلسي الموسم في البطولة الأوروبية كمرشحين للوصول إلى الأدوار الإقصائية كأبطال للمجموعة لكن لسوء الحظ فشل كلا منهما في ان يكون علي مستوي التوقعات، مع انتهاء ثلاثة جولات من المباريات تمكن الفريقين من تسجيل فوز واحد فقط لكل منهما وحاليا يحتل الفريقان المركز الثاني والثالث في ترتيب المجموعة حتى الآن، واليوم يجب علي احدهما ان يخسر النقاط هذا الثلاثاء وبالتالي فإن هذه المباراة القادمة مهمة للغاية لكلا الفريقين حيث سيضع المنتصر نفسه في مكان جيد للتأهل إلى دور الستة عشر بينما سيتعين على الخاسر على الأرجح البدء في المنافسة علي مكان في الدوري الأوروبي، علاوة على ذلك، يواجه سالزبورج صاحب المركز الأخير دينامو زغرب المتصدر ونتو ذقع ان يتمكن دينامو من الحفاظ علي مكانه في صدارة الترتيب، ولا حاجة للقول أن بطل إيطاليا الحالي وبطل إنجلترا السابق سيضطران لتقديم افضل اداء لحصد النقاط من المباراة يوم الثلاثاء، علاوة على ذلك التقي هذان الفريقان في المباراة الأخيرة في دور المجموعات حيث سجل تشيلسي فوزًا بنتيجة 3-0 على أرضه، ولهذا يجب ان يتمتع تشيلسي بثقة كافية لتحقيق فوزا اخر هنا، لكن حامل لقب الدوري الإيطالي في سيلعب المباراة علي ارضه، لهذا توقع منه ان يتمكن من تقديم أداء رائع في هذه المباراة علي ارضه، وستكون الفرص كبيرة لتسجيل أهداف كثيرة في ستاد جوزيبي مياتزا.

مباراة تشيلسي وميلان اليوم

انتهت المباراة الأخيرة بين ميلان وتشيلسي بفوز تشيلسي بنتيجة 3-0، وشهدت ثلاثة من لقاءاتهما الخمسة السابقة تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، لقد انتهت المباراة الأخيرة بينهما في دوري أبطال أوروبا على هذا الملعب بالتعادل بنتيجة 1-1، ولم يحافظ ميلان ولو مرة واحدة على شباكه نظيفة في هذا الملعب امام تشيلسي.

ميلان في حالة جيدة حاليا ويسحل الاهداف باستمرار أضف إلى ذلك مستوى أدائه في المباريات علي ارضه حيث كان اداءه رائع في تلك المباريات، في هذه الأثناء حقق تشيلسي سلسلة انتصارات في الوقت الحالي، وفوق ذلك حقق أيضًا فوزًا في المباراة العكسية، وبالحكم على اداء كلا الفريقين، بالإضافة إلى لقاءاتهما السابقة نتوقع مباراة كثيرة الاهداف يوم الثلاثاء بين الفريقين.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد تشيلسي

اما بالنسبة لتشكيلة ميلان المتوقعة ضد فريق تشيلسي في مباراة من الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء فمن المتوقع ان يدخل فريق ميلان المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: انطون تاتاروسانو، وفي خط الدفاع: سيرجينو ديست، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز؛ وفي خط الوسط: ساندرو تونالي، إسماعيل بن ناصر؛ وفي خط الوسط الهجومي: رادي كرونيتش، تشارلز دي كيتليري، رافائيل لياو؛ اما في خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد ميلان

بالنسبة الى تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد فريق ميلان اليوم الثلاثاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد جوزيبي مياتزا فمن المتوقع ان يلعب تشيلسي المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا؛ وفي خط الدفاع: تريفوه شالوباه، كاليدو كوليبالي، تياجو سيلفا؛ وفي خط الوسط: ريس جيمس، ماتيو كوفاسيتش، ميسون ماونت، بن تشيلويل؛ اما في خط الهجوم: رحيم سترلينج، كاي هافرتز، بيير إيمريك أوباميانغ.