تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز بث مباشر ماتش الأهلي وبيراميدز اليوم مباشر الآن الاهلي مباشر الآن

بث مباشر ماتش الاهلي وبيراميدز بث مباشر ماتش الأهلي وبيراميدز اليوم مباشر الآن الاهلي مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر اليوم السبت Pyramids Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الخامسة العشرون من منافسات الدور الاول في الدوري المصري الممتاز، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق بيراميدز علي ارضية استاد الدفاع الجوي، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين الي الدور القادم من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسوف تبدأ اليوم مباراة بيراميدز والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق محمد الكواليني وهشام معمر في تمام الساعه التاسعة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت .

مباراة الأهلي بيراميدز اليوم

فريق بيراميدز هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب ارضية الملعب وذلك في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري، نادي بيراميدز كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري المصري حيث التقي مع نظيرة نادي طلائع الجيش يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابياً بنتيجة هدفين لكل منهم، بيراميدز حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد خمسون نقاط جمعهم بعد ان لعب أربعة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في خمسة عشر مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر أربعة مباريات قبل لقاء اليوم، فريق بيراميدز سوف يبحث اليوم عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط أمام خصمة النادي الأهلي محاولة منه لتقليص الفارق بين المركز الاول نادي الزمالك والوصول الي الصدارة.

مباراة الأهلي بيراميدز اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق الأهلي وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم خلال الدور الخامس والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز مع نظيرة نادي بيراميدز، النادي الأهلي حاليا هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثمان واربعون نقاط جمعهم بعد ان لعب اثنين وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربعة عشر مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر مباراتان قبل لقاء اليوم، فريق الأهلي كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري المصري حيث التقي مع نظيرة فيوتشر يوم الأربعاء الماضي واستطاع النادي الأهلي تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ، فريق الأهلي سوف يبحث اليوم عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث أمام خصمة نادي بيراميدز للحفاظ علي مستواة والوصول الي صدارة الدوري بعد انهاء المباراتين المؤجلتين.