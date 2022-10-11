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تراند اليوم : خفايا رمضان.. ماذا أعد في الـ"سحور ملكي" الخاص بالملك سلمان في أولى ليالي رمضان

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خفايا رمضان.. ماذا أعد في الـ"سحور ملكي" الخاص بالملك سلمان في أولى ليالي رمضان

الرياض- الخليج 365

أقام الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، فجر الخميس، مأدبة سحور في أولى ليالي رمضان، جمع فيها عشرات الأمراء الذين يمثلون عدة أجيال من الأسرة الحاكمة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صورا للحضور في قصر الحكم بجدة، ظهر فيها الملك سلمان مصافحا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة.

وأوضحت الوكالة أن الملك يتواجد في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين.

وأشارت إلى أن ملوك السعودية قد اعتادوا على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى مثل عيدي الفطر والأضحى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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