تراند اليوم : توقيت صلاه عيد الفطر + كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في المسجد، حيث يجهل الكثير من أبنائنا كيفية صلاة عيد الفطر وبرغم من أنه تعلم ذلك في المدرسة، ولكن الأطباع والعادات والتقاليد المجتمعية تختلف بعض الشيئ في تأدية صلاة العيد، وتعد الطقوس المجتمعية هي التي ترسخ في ذهن الانسان فيكبر عليها ويعتقد انها صحيحة كما كان أجدادة من قبله يفعلون، ولكننا في هذا مجلة سنتعرف وأياكم على كيفية صلاة عيد الفطر في المسجد خطوة بخطوة، حتى يتثنى لنا تعليمها لغيرنا ولأبنائنا خاصة الذين لم يبلغو سن الرشد بعد، ولكم منا أطيب التحيات من فريق العمل وكل عام وأنتم بألف خير.

كيف اصلى صلاة عيد الفطر

في هذه الفقرة سنتعرف واياكم على كيفية تأدية صلاة عيد الفطر السعيد خطوة بخطوة، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير.

صلاة عيد الفطر المبارك “ركعتان” فقط.

يتم التكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى من الصلاة، وذلك غير تكبيرة الإحرام وذلك قبل قراءة الفاتحة.

يتم التكبير خمس تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة الرفع من السجود.

عقب كل تكبيرة يرفع المصلي يديه قائلاً “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”.

كما أنه من السنة النبوية قراءة سورة الأعلى، أو سورة “ق” وذلك أداء سورة الفاتحة في الركعة الاولى “جهراً”.

أما في الركعة الثانية سورة (الغاشية) أو سورة ( القمر).

يوجد خطبتان لصلاة العيد وتكون عقب أداء الصلاة.

وختاما يسرنا ان نهديكم أطيب التحيات والتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وسنطل عليكم خلال عيد الفطر بالعديد من مجلةات التي تخص العيد والتي نجمع فيها كافة العبارات والكلمات والصور والبطاقات والرمزيات والتوبيكات التي تخص عيد الفطر السعيد فتابعونا.