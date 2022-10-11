تراند اليوم : مواعيد مباريات كاس العالم بتوقيت القاهرة والرياض ، موعد حفل افتتاح كأس العالم 2018 و موعد افتتاح كاس العالم ٢٠١٨

ننشر لكم مواعيد مباريات كاس العالم بتوقيت القاهرة والرياض ، موعد حفل افتتاح كأس العالم 2018و موعد افتتاح كاس العالم ٢٠١٨ ،و تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بمشاركة المنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر ويقع الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب روسيا وأوروجواى والسعودية.

محمد يوسف

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