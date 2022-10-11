تراند اليوم : صور مظاهر يوم العيد مظاهر العيد عند المسلمين ! !

صور مظاهر يوم العيد، العيد الذي هو فرحة للمسلمين كافة في كافة أنحاء العالم، فهو أيام تُعتبر ماكفأة للصائمين والقائمين طوال شهر رمضان المبارك، حيثُ يُحيي الملايين من المسلمين حول العالم أيام عيد الفطر المبارك بأبهج الاحتفالات والمظاهر الاحتفالية التي يُعبروا من خلالها عن سعادتهم وابتهاجهم بقدوم هذا العيد الذي أحلّ الله تعالى الاحتفال فيه.

يأتي عيد الفطر في أول أيام شوال، وعند رؤية هلال شوال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته”، حيثُ أشار إلى انّ الإمساك عن الطعام والصيام يكون برؤية هلال رمضان، وأنّ الانتهاء من الصيام وبدء أول أيام عيد الفطر يكون برؤية هلال شوال، ومن غير الممكن أن يُرى الهلال الآن إلا من خلال الأجهزة الحديثة، وذلك بسبب كثرة العمران والبنيان العالية، على عكس ما كانت شبه الجزيرة العربية عليه في السابق، حيثُ كانت صحاري قاحلة يُمكن أن يُرى الهلال فيها بكل سهولة، وذلك بعد وقت الغروب بحوالي نصف ساعة، حيثُ كان المسلمون يعتمدوا هذه الطريقة في التعرف على غرّة أحد الأشهر العربية، ومنذ أن بدأ المسلمون باحتفالات هذا العيد وعيد الأضحى، وأبنائهم وأحفادهم يحذون حذوهم في الاحتفالات والمظاهر الاحتفالية المختلفة، لذا سنوافيكم الآن مجموعة صور مظاهر يوم العيد.

صور مظاهر يوم العيد

صور مظاهر يوم العيد من أكثر الصور تداولًا على المواقع المختلفة من مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ الكثير من روّادها يسعوا للحصول على أجمل اللحظات من خلال توثيقها بالصور ونشرها على صفحاتهم الخاصة، إلا أنّنا أتينا لكم بمجموعة صور مظاهر يوم العيد التي تمّ التقاطها بكاميرات عالية الدقة لتستخدموها في بوستات عن عيد الفطر، وعبارات عن هذا العيد المبارك.

قدمنا لكم أعلاه صور مظاهر يوم العيد، مجموعة من الصور التي لطالما بحثتمّ عنها في الكثير من المواقع المختلفة، وسعيتم لالتقاط مثلها مستخدمين أجهزة الهاتف المحمول خاصّتكم، وكل عام وأنتم بألف خير.