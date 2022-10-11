تراند اليوم : طريقة عمل حلويات العيد بالصور ! !

يحتفل المسلمون في اصقاع الارض بالعيدين من كل عام، هما عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك، وعيد الاضحى الذي يأتي في العاشر من ذى الحجة بعد أداء فريضة الحج والوقوف بجبل عرفة.

لكل شعب من الشعوب العربية والاسلامية طقوس خاصة به، يقوم بها احتفالا بالعيد، ولكن ما تشترك به معظم البلاد العربية والاسلامية هو تحضير وتقديم حلويات العيد للزوار والاقارب والاصدقاء والضيوف المهنئين بالعيد، وهناك الكثير من الحلويات التي يتم تحضيرها بهذه المناسبة ومنها كعك العيد والذي يعتبر الاكثر استخداما فلا يكتمل العيد بدونه، وهناك ايضا الكليجة العراقية، ومعمول مد، والغريبة، واصابع التمر، والسمسمية، وعش البلبل، والبقلاوة، كعك الورقة التونسي، والتمرية، والكنافة البلورية، والعريكة وغيرها الكثير من اصناف الحلويات التي لاحصر لها، والان سنضع بين يديك سيدتي طريقة عمل حلويات العيد بالصور.

السابليه

نوع من البيتي فور الشهي واللذيذ، يقدم في الاعياد والمناسبات ويقدم كنوع من الضيافة، واليك سيدتي المقادير

مقادير عمل السابليه

400 غرام زبدة لينة

كوب ونصف سكر بودرة

3 صفار البيض

4 أكواب طحين أبيض

ملعقة كبيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل السابليه