تراند اليوم : عبارات توزيعات العيد 2018 أجمل عبارات تهنئة بالعيد ! !

عبارات توزيعات العيد 2018 أجمل كلام من الممكن أن يُكتب على توزيعات العيد التي تُهدى للأطفال والبنات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى على حد سواء، فهي الكلمات التي تجمّعت وترابطت لتُكوّن لنا أجمل العبارات الترحيبية بالعيد، وعبارات تهنئة عيد الفطر من أكثر العبارات التي يتمّ تداولها ونشرها على الفيس بوك، وعلى تويتر، أو حتّى يتمّ ارسالها من خلال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة قبل أن يبدأ أول أيام عيد الفطر.

عيد الفطر كما هو مناسبة دينية هنالك الكثير من العادات والتقاليد التي تم توارثها من الآباء والأجداد على مر العصور، وها هي الآن هذه العادات قد بقيت وظلّت حاضرة في المجتمع العربي الاسلامي، ومن أجمل العادات التي تمّ توارثها هي المعايدات الكلامية التي يتمّ تبادلها بين الناس والأهل والأحبة، لذا اخترنا أن نوافيكم هنا أجمل عبارات توزيعات العيد 2018.

عبارات توزيعات العيد 2018

توزيعات العيد اسم يُطلق على الأوراق التي يُكتب عليها أجمل الكلمات التي تُهدى للأحبة والأصدقاء، وللأهل، وفي هذه البطاقات من الممكن أن توضع بعض النقود ويُطلق عليها اسم “عيدية”، أو مُعايدة، ذلك كما جرت العادة في بلاد العالم العربي والاسلامي.

أهديكم عطر الورد و ألوانه

وأرسل خطابا أنتم عنوانه

أهديكم أجمل شعور و أحلى بخور

وأهنئكم بقدوم العيد و أيامه

وأرسل خطابا أنتم عنوانه أهديكم أجمل شعور و أحلى بخور وأهنئكم بقدوم العيد و أيامه كم نحن سعداء

عندما أبقتنا الأقدار

الى هذا اليوم

لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر

الى أُناس نحمل لهم

في قلوبنا

عندما أبقتنا الأقدار الى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر الى أُناس نحمل لهم في قلوبنا أرسل سلامي قبل العيد

يا عساك بخير

مدري اتغلى

ولا قلبك صار حديد..؟

يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟ حبيت اسلم باليمين

ابوس خدك والجبين

اهديك ورد وياسمين

بمناسبة عيد الفطر المبارك

ابوس خدك والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة عيد الفطر المبارك انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس

احبك اكيد واتمنى لك عيد سعيد..

احبك اكيد واتمنى لك عيد سعيد.. تهئنة مليانة ورد وفل

أرسلها قبل العيد يهل

علشان أكون قبل الكل..

أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.. ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد

يالله عسى عيدك سعيد..

عبارات توزيعات العيد للاطفال

الأطفال لهم نصيب كبير في العيد، فهم المحور الأول والأساسي بعد الأرحام في الودّ والرحمة، وهم الذين يُولّيهم الكثير منا الاهتمام، لذلك أتينا لكم هنا بأرقى عبارات توزيعات العيد للاطفال.