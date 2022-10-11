تراند اليوم : مقال عن العيد ! !

مقال عن العيد يُبرز أهمية الأعياد عند الأُمم والحضارات والثقافات المُتنوعة، فالأعياد المختلفة ترتبط دومًا بمعتقدات دينية تُعيد للعقول الذكريات التي لا تنسى والتي كان لها تحولات جذرية كبيرة في حياة الناس، لهذا فالاعياد تعد من أهمّ المناسبات التي تحتفل فيها الشعوب ولها يوم محدد من السنة، وتظهر فيها المظاهِر الاحتفالية المتنوعة، وهذه الاعياد تكون ذات ذكرى تاريخية او دينية لدى تلك الشعوب، وفي مقالنا هذا سوف نضع بين ايديكم مقال عن العيد وما اهميته الكبيرة بالنسبة لمن يحتفل فيه.

العيد كلمة قَليلة الحروف تحمل العديد من المَعاني التي تجتمع في طيّاتها الأفراح والمسرات والحب في آنٍ واحد، فالدين الإسلامي له عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، ويعدان من اهم الاعياد لدى المسلمين، حيث عيد الفطر ياتي عقب صوم شهر رمضان ويكون جائزة للصائمين، وبعدها يأتي عيد الاضحى الذي تذبح به الاضاحي وتُقدّم الى الفقراء والمساكين، ويرى المسلمون في هذين العيدين فرحة كبيرة قد تم منحها من الله للمسلمين بعد الصيام.

لهذا فالاعياد لها العديد من المعاني التي يمكن ان تتجاوز الدينية والتاريخية، كما هي مرتبطة بالعديد من النواحي الاجتماعية والانسانية الامر الذي يعطيها قيمة حقيقة لا مقابل له، فالعيد له قيمة انسانية كبيرة واجتماعية هامة وعظيمة، كما يعد من الفرص الكبيرة التي تنهى صدع العلاقات الاجتماعية، وتحسينها وجعلها متينة، حيث يكون في الاعياد احتفال للمجتمع باسرهه وزيارة الاقارب والاحبة والاصدقاء ومعرفة الاخبار والتقرب وتودد المجتمع لبعضه البعض، حيث يعد من افضل المناسبات التي تذهب فيها العداوة والشحناء والبغضاء.

فالعيد له اثر عميق وكبير في تحسين العلاقات بين الناس والمجتمعات، كما له دور كبير على نشر الوحدة في جميع انحاء العالم بين المحتفلين، فالمسلمون في كل انحاء العالم يحتفلون بعيد الاضحى وعيد الفطر ويتبادلون التهاني فيما بينهم، الامر الذي يقوي العلاقات ويجعلها متينة، كما للعيد دور في تفقد الناس والفقراء والذين يواجهون ضنك وصعوبة في الحياة، فالكثير في الاعياد يقدم المساعدات المالية للفقراء والمساكين، الامر الذي يدخل الفرحة والسرور في قلوب اولئك الفقراء والايتام، الامر الذي يؤدي الى تنمية الروح الانسانية بين المسلمين والناس اجمعين.

للعيد العديد والكثير من العادات والتقاليد منها ما يتعلق بالماكولات والحلويات المختلفة والمشروبات، لهذا يرتبط ارتباطا وثيقًا بالعادات الاجتماعية بين افراد المجتمع، كما هناك احتفاليات دينية اذا كان العيد دينيا مثل عيد الفطر والاقصى عند المسلمين، كما يعد العيد من افضل المحسنات للاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة في الدول، حيث تشهد الاسواق نشاطا كبيرا بين الناس للتجهيز للاعياد، ولها اثر كبير في تنشيط الحركة السياحية سواء كانت داخلية ام خارجية.