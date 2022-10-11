تراند اليوم : هذا اول ايام عيد الفطر في السعودية 2018

فلكياً أعلنت السعودية اول ايام عيد الفطر 2018 يوم غداً الجمعة، هذا يعتبر إعلان موعد عيد الفطر 2018 فلكياً ولا يمكن الجزم بهذا الموعد إلا بعد الرؤية الشرعية للهلال عند رؤية الهلال التي سوف يكون موعدها بإذن الله في يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018.

عليه فقد حدد مرصد جمهوريه مصر العربية بان يوم السبت 16-6-2018 يوافق غرة شهر شوال 1439هـ اول ايام عيد الفطر.

واعلن المرصد الملكي للسعودية بان السبت 16 يونيو وهو اول أيام شهر شوال وهو اول أيام عيد الفطر وان يوم الجمعة 15 يونيو هو آخر أيام رمضان.

كما أعلن مرصد العجيري بالكويت بان يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 هو آخر ايام رمضان 1439 وان اول ايام عيد الفطر المبارك سيكون فى يوم السبت 16/6/2018.

كما اعلن المرصد الإماراتي نفس ما أعلنه المرصد المصري، المرصد السعودي وأعلنت المرصد القطرى نفس الموعد.

كمان اعلم مرصد البحرين الوطني ان يوم السبت 6 يونيو هو أيام عيد فطر 2018 وتتوالى اعلانات المراصد الفلكية فى كافة الدول العريبة .