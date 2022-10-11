تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 ,, البكالوريا 2018 موقع نتائج البكالوريا 2018 نتيجة الباك بالاسماء كشوفات كاملة 2018

نتائج البكالوريا 2018 الأن لكم طلابنا الأعزاء كشوفات كاملة ، مشاهدة اسماء الناجحين بعد اعلان نتائج البكالوريا الموسم الحالي 2018 ، نتائج البكالوريا 2018 سنتعرف من خلال هذه المقالة على أسماء الناجحين في البكالوريا 2018 من مجموع سنوات دراسة بكالوريا، وتعد نتائج البكالوريا 2018 الأكثر بحثاً ضمن النتائج عبر جوجل خلال اليوم بالاسم ورقم المسار، والبكالوريا هي عبارة عن الثانوية العامة ، وتعتبر مهمة للطلاب ، وتحقق البكالوريا نسب عالية من البحث والمشاهدات كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.

وحول نتائج البكالوريا ،أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن رقم مجاني لمتعامل الهاتف النقال "أوريدو" لمعرفة نتائج البكالوريا اليوم بداية من الساعة الثامنة مساء.وأوضح متعامل الهاتف النقال "أوريدو" في رسالة نصية أرسلت إلى زبائنه، إنه "نظام المعلومات في وزارة التربية الوطنية: راجع نتائج BAC 2018 من خلال الاتصال بالرقم * 567 # من 19/07/2018 بداية من الساعة 20:00".

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت على صفحتها في "الفايسبوك " أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون مساء اليوم الخميس ابتداء من الساعة الثامنة مساء على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. http://bac.onec.dz

وقالت بن غبريت على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك " إن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018: بلغت 55,88بالمائة "، وأضافت "ألف مبروك للمتفوقين وتشجيعاتي للآخرين، ولابد من الاستمرار في بذل المجهودات من أجل النجاح، ويبقى الأمل قائم لكل واحد".

وأوضحت الوزيرة للإذاعة الجزائرية "أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ 0.20 % مقارنة ببكالوريا لعام 2017 (.0756 %).لكن بالمقابل رفضت بن غبريت وصف ذلك بالتراجع موضحة أنه " على المدى الطويل نحن بصدد التقدم ، فقبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 %، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة بين 40 و 60 بالمائة".

وبالاستناد إلى هذه الغاية فإن نسبة النجاح للسنوات 2015 "51.36% " ، 2016 " 49.79% " و 2014 "45.01% " ،حيث تعتقد وزيرة التربية أن هذه النسبة تعرف تطورا بصفة بطيئة وخلال فترة طويلة ،لكنها ستتقدم للأمام.وأشارت بن غبريت إلى أن شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح قدرت بـ "78.61%" ، مما يؤكد احتلال هذه الشعبة الصدارة على مدى فترة طويلة، وتليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة "59.40%" ، وكذا اللغات الأجنبية "56.06%" ، والآداب والفلسفة "48.63%" ، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة "47.18% ".كما أبرزت ضيفة الاذاعة أن معدل نجاح الإناث يفوق بكثير معدل الذكور حيث تم تسجيل نسبة "65.29%" مقابل "34.71%" التي تمثل نسبة نجاح الذكور.

شعب بكالوريا 2018

شعبة آداب وفلسفة

شعبة آداب ولغات اجنبية

شعبة اداب و فلسفة

شعبة التسير و الاقتصاد

شعبة الرياضيات

شعبة العلوم تجريبية

شعبة اللغات الاجنبية

شعبة تقني رياضي

متى تتمكن بالضبط من سحب كشف نقاطك ؟الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات وضع في موقعه هذه العبارة :

هــــام جدا يطلب من جميع المترشحين الدخول مجددا في هذا الموقع، بعد حوالي يوم، وذلك لسحب كشوفهم

وبالتالي سحب كشف النقاط لبكالوريا 2018 سيكون يوم 20 أو 21 جويلية 2018 ان شاء الله

والجدير بالذكر أنه يمكنكم بعد إعلان النتيجة أن تقوم عزيزى الطالب بسحب كشف النتائج خلال ثلاث أيام من ظهور النتيجة ، ويقوم الناجحين بالتسجيلات الجامعية ويبدا التسجيل بدءا من يوم 19 جولية ، وقد أعلنت ظهور نتائج البكالوريا الساعة الثامنة مساءا ، وتكون متوفرة النتائج على موقع نتيجة شهادة البكالوريا 2018 ، ونحن من خلال موقعنا كل حصري نقدم تهنئة لجميع الطلاب الناجحين .