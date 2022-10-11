تراند اليوم : فيفي عبده: أنا عايزة أروح جهنم اتشوي محدش له دعوه بيا "فيديو"

القاهرة/ الخليج 365

تعرضت الراقصة فيفي عبده بعد سفرها مع البعثة الفنية لروسيا لهجوم وانتقادات والتي استنكرت بسببها ما يتعرض له الفنانون لتشجيعهم المنتخب المصري في كأس العالم.

وتحدثت "فيفي"، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "أرجوكم ياجماعة كفاية هجوم على الفنانين، عيب كدة إنتوا هتفضلوا تسلخو فينا ليه".

وعن الهجوم عليها بعد حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت: "ربنا بيدي الواحد على أد نيته، أنا رقصت لعظماء الناس والرقص والفن دي حاجة محترمة".

وتابعت فيفي عبده: "أنا نفسيتي تعبانة بقالي شهر، وإللي مش عجبه صفحتي ميدخلهاش أنا عايزة أروح جهنم اتشوي محدش له دعوة بيا".