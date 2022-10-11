منوعات

تراند اليوم : تركيا تعارض.. ووفد أميركي لحثها على الالتزام بعقوبات إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية التركية، الخميس، أن وفدا أميركيا يضم مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراك، الجمعة، في أنقرة لبحث العقوبات التي تستهدف إيران.

وقال المسؤول التركي لرويترز "سيقوم وفد أميركي يجري حاليا محادثات في الهند بزيارة لأنقرة، الجمعة، تتعلق بالعقوبات على إيران".

وأضاف "سيلتقي الوفد بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما في ذلك (مسؤولون من) وزارتي الخارجية والمالية".

وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية أن المحادثات ستجرى، االجمعة وستركز على العقوبات على إيران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قبل ثلاثة أسابيع "إيران جارة جيدة ولدينا علاقات اقتصادية. لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت منا هذا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا