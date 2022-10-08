تراند اليوم : هكذا تعرض مصطفى قمر للنصب والاحتيال؟!

هكذا تعرض مصطفى قمر للنصب والاحتيال؟!

القاهرة / الخليج 365

تعرض الفنان المصري مصطفي قمر للنصب من شركة ميديا لايف، وفق ما ذكره موقع (في الفن)

واكد المستشار ياسر قنطوش محامي مصطفى قمر في بيان صحفي، ان القضية تعود للعام 2021حينما تعاقد موكله، على برنامج ٥ نجوم بإحدى الفنادق الشهيرة، بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان 2021.

وتابع قنطوش في البيان "عندما أخلّت الشركة ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته وعندما توجه لصرف الشيك، أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش؛ لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف".

وأضاف قنطوش أنه "عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد، بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، قام الممثل القانوني للشركة بالطعن على العقد بالتزوير. وهنا تدارك الفنان أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل الشركة".

وعلى إثر ذلك تقدم قمر ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهما فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد.

وشدد البيان على ضرورة تحري الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم لأن كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة، فشركة ميديا لايف أخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان حتى لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلّة بتنفيذ التعاقد.

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