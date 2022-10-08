تراند اليوم : الزمالك مباشر.. ماتش الزمالك مباشر بث مباشر الزمالك والاسماعيلي بث مباشر الزمالك والاسماعيلي مباشر الآن

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل اللاعبين المقرر لهم خوض مواجهة اليوم السبت، أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي اليوم السبت في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل خلال مواجهتين والهزيمة في 4 لقاءات.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 ولديه 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 6 والهزيمة في 9.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.

في الهجوم: أشرف بن شرقي.