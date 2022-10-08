تراند اليوم : فيفي عبده تعترض على وجود الراقصات الأجنبيات في مصر

فيفي عبده تعترض على وجود الراقصات الأجنبيات في مصر

وكالات- الخليج 365

أدلات الفنانة المصرية فيفي عبده عن رأيها، بالراقصات الأجنبيات في مصر.

وفي تصريحات لموقع “الفن” المتخصص، إن العديد من الراقصات الأجانب تواجدن بشكل كبيرقي السنوات الأخيرة بمصر، لأنها منبع الرقص الشرقي في العالم، وجاءت العديدات منهن لتعلم مهارات الرقص الشرقي .

وقالت: “أنهن أضعن هيبته بسبب بعض الحركات المفتعلة التي يقمن بها لجذب الأنظار بقوة على المسرح، والذي جعل الرقص بعيدًا عن كونه نوعاً من أنواع الفن”.

وأن جميع الراقصات الأجنبيات لا توجد لديهن سمة تميزهن عن بعضهن البعض، لافتة إلى أنه لا يمكن التفرقة بينهن، فيما عدا الراقصة “صوفينار”، والتي تمتلك روحًا خاصة بها وقريبة للشعب المصري”.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل “شغل في العالي” بالموسم الرمضاني مع شيرين رضا، هيثم سعيد، توني ماهر، محمد مرزبان، أحمد عبدالله محمود، إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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