تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن HD مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر 2021 بث مباشر الارضية الجزائرية tv بث مباشر

مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الجزائر ضد النيجر algeria vs niger اليوم الجمعه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، يستقبل اليوم المنتخب الجزائري في ثاثله مبارياته في مشوراه نحو التاهل لكاس العالم علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب النيجر مساء اليوم الموافق 8 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تقام مواجهه الجزائر و النيجر اليوم علي ارضيه ملعب مصطفى تشاكر معقل المنتخب الجزائري والذي سوف يستقبل عليه نظيره منتخب النيجر في مباراه يريد من خلاله كل منتخب تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تعزيز مركزه في المجموعه ، وسوف تبدا اليوم مباراه الجزائر و النيجر في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الجزائر والنيجر

منتخب الجزائر هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الجزائري حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم المنتخب الجزائري بعد ان لعب اول مبارتان له في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الجزائري قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه ، المنتخب الجزائري علي ارضه اليوم سوف يريد تحقيق ثاني انتصار له في التصفيات وحصد الثلاث نقاط من اجل تصدر المجموعه ، والتعادل لمنتخب الجزائر كان في الجوله الثانيه من التصفيات والتقي منتخب الجزائر في هذه الجوله مع منتخب بوركينا فاسو في اخر توقف دولي وانتهت المباراه بهدف مقابل هدف.

موعد مباراة الجزائر والنيجر

بينما علي الجانب الاخر منتخب النيجر فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من تصفيات قاره افريقيا المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب النيجر قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم والتقي منتخب النيجر في هذه الجوله مع منتخب جيبوتي في اخر توقف دولي وقد حقق منتخب النيجر الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين ، وفي المجموعه الاولي حاليا منتخب النيجر هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم منتخب النيجر بعد ان لعب هو الاخر مبارتان الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلاهم كان منتخب النيجر قد حقق الانتصار في مباراه وخسر ايضا في مباراه قبل مواجهه الجزائر.