تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر وليبيا .. مشاهدة مباراة مصر وليبيا 2021 مشاهدة قناة اون تايم سبورة بث مباشر مباراة مصر وليبيا

مشاهدة مباراة مصر اليوم ننقل لكم في بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم أفريقيا، وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة مصر وليبيا مباشرة ضمن الجولة الرابعة.

وتدخل مصر فى مواجهة أمام المنتخب الليبي في إطار الاستعدادات للمواجهة المصيرية الفاصلة في تصفيات كأس العالم افريقيا.

يُذكر أن منتخب لبيبا يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من مبارتين حيث فاز علي الجابون وانجولا، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حققهم من فوز علي انجولا وتعادل مع الجابون.

تردد قناة اون سبورت الجديد

وكانت شركة المتحدة أعلنت عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، علي القمر الصناعي نايل سات، بعد توقف التردد القديم في نهاية يونيو 2021، حيث بدأ بث قنوات اون تايم سبورت عبر التردد الجديد بداية من شهر يوليو 2021.

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ويشمل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد قنوات رياضية وهي قناة اون تايم سبورت 1، وقناة اون تايم 2، بالإضافة الي قناتي اون واون دراما.

إسم القناة علي النايل سات: ON Time Sports HD 1، وON Time Sports 2

القمر: نايل سات.

التردد: 11861.

الإستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.