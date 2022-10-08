تراند اليوم : قيامة عثمان 65 facebook .. قيامة عثمان الحلقة 65 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook

بثت موقع النور بلاي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 مترجمة للعربية بعدما أذاعت قناة atv التركية الحلقة 65 من عثمان باللغة التركية، وفي أحداث قيامة عثمان 65 facebook نشبت معركة قوية بين عثمان وعدة جهات صليبية لأخذ غريغور انتهت بأخذه من قبل الكاي.

وفي الحلقة 65 من "عثمان" ، جعلت ولادة أورهان الكاي والأوباسي والتركمان في المنطقة سعداء.

وبينما تنمو إمارة عثمان بك يومًا بعد يوم ، فإن أعداءه يتزايدون أيضًا نتيجة نفوذه في المنطقة. الخطوة الجديدة التي قام بها عثمان باي ليست فقط تلك التي قام بها إنيغول تكفور آيا نيكولا. وكذلك الإمبراطور البيزنطي والعالم الكاثوليكي، من ناحية أخرى ، بينما يُبقي عثمان حمل بالا خاتون سراً ، يصل هذا الخبر إلى مالهون هاتون، رد فعل مالهون خاتون سيهز العلاقة بين المرأتين.

فيما هاجم تورغت ألب موكب شقيقة تيكفور صليبي بهدف إطلاق سراح مقاتلين له، مما استدعى ذهاب الحاكم الصليبي لعثمان وطلب منه إرجاعها إنطلاقاً من مبدأ الحماية بين الطرفين فذهب عثمان وجلبها وسلمها إليه مقابل إطلاق الأسرى الذين كان الصليبين قد كسروا أيديهم وقطعوا أصابعهم مما أغضب عثمان فور رؤيتهم لينطلق للانتقام لهم.

ما حدث ما الأسرى دفع بتورغت ألب للقول لعثمان بأن لم يفي بالوعد الذي قدمه بأن الأسرى سيكونون سالمين.

وعن أحداث مسلسل قيامة عثمان ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل عثمان عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة عثمان وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل عثمان قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة عثمان وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة عثمان الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل عثمان ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة عثمان واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن عثمان بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وعثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.