تراند اليوم : رابط منظومة منحة كتيب العائلة .. رابط منظومة منحة الزواج

رابط منظومة منحة كتيب العائلة يمكنكم الأن من خلال رابط نموذج منحة الزوجة والاولاد 2021 التسجيل للحصول على مبالغ مالية وفقاً للشروط التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وهي تصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي التي تضاف لمعاشاتهم بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا، 650 دينار للمستحقين الذين لا يعولون، 700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين، 800 دينار للأسر المكونة من ثلاث أفراد فأكثر.

ويمكنكم الوصول حصرياً إلى رابط منحة كتيب العائلة للحصول على 50 ألف دينار ليبي من وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يستهدف بدرجة أولى العائلات الفقيرة في ليبيا. حيث يمكنكم الدخول إلى نظام الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والتي هي عبارة عن منحة لتحسين مستوى دخل الأسـرة تطبيقاً لما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2013.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية رابط منحة كتيب العائلة ، فيما قالت صفحة منحة كتيب العائلة على فيسبوك "نعلمكم أن تم فتح المنضومة الكترونيه وتم استقبال كـ دفعه أول أكثر من 1000الف عائلة اليوم وتم استقبال عدد بسيط الي تفدي وقف المنضومه وستكون هناك أكثر من دفعه والفرص متاح للجميع واليوم سوف نعلمكم عن موعد فتح المنضومه من جديد" .

بدوره أكد عقيلة صالح أنه بعد صرف منحة كُتيب العائلة لن تكون هناك عائلة ليبية فقيرة .

من جهته أعلن السيد “”عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية. عن تخصيص مبلغ مالي يصرف للمستفيدين من منحة الزوجة والابناء 2021. والذي يصل لـ 2 مليار و 250 مليون دينار، وذلك لوزارة الشؤون الإجتماعية المكلفة بصرف علاوة الزوجة والأبناء. حيث جاء هذا الدعم من الحكومة والمقرر صرفه عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادم. وفي وقت سابق عقد رئيس الوزارء السيد عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا عامًا وأشار خلاله بتسييل مليار و75 مليون دينار ليبي لحساب وزارة الشئون الإجتماعية بهدف صرف منحة الزوجة والأبناء للمستحقين.

وفي السياق ذاته كانت الحكومة الليبية قد شرعت في وقت سابق منذ شهر مايو الماضي. بصرف منحة الزوجة والأبناء إلى المستفيدين من الدعم عبر فروع المصارف بالبلاد. وتحديد في مصرف أمان ومصرف التجاري الوطني.

بدوره أكد عقيلة صالح أنه بعد صرف منحة كُتيب العائلة لن تكون هناك عائلة ليبية فقيرة .

قم بالدخول على رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء الموجودة على الشبكة

قم بكتابة رقم القيد الخاص بك (رقم قيد الاسرة )

اضغط على كلمة بحث وأنتظر ليقوم بالتحميل

بعدها سيظهر لك قاعدة بأسماء الأفراد المستحقين للعلاوة هم وأسرهم

أكمل باقي البيانات المطلوبة

اختر المصرف الذي ترغب فى الصرف من خلاله والتعامل معه شهريا