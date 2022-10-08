تراند اليوم : نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021

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نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021 للمعلمين الراسبين من المقرر أن تظهر بعد انتهاء الامتحان الاستدراكي خلال الفترة التي تمتد من 12-09-2021 الى 21-09-2021 .
يمكنك الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة ONFED، وذلك بإتباع الخطوات التالية البسيطة وستكون كالتالي:
الدخول إلى الأرضية الخاصة بإعلان نتائج.
كتابة رقم التسجيل.
كتابة تاريخ الميلاد.
كتابة رمز التأكيد.
ثم قم بالضغط على استعراض.
رابط الإطلاع على نتائج امتحانات الدورة الاستدراكية ONEFD:
يمكنك الولوج إلى المنصة الديوان الوطني للتعليم عن بعد من أجل الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة من خلال الرابط التالي:
http://www.onefd.edu.dz/