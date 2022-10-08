تراند اليوم : عثمان 65 : قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 65 مترجمة : قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook مترجمة HD

متابعات/الخليج 365 / عثمان 65 قيامة عثمان الموسم - الجزء الثالث الحلقة 65 مترجمة قيامة عثمان الحلقة 65 الحلقة 65 من مسلسل قيامة عثمان Diriliş Ertuğrul الموسم - الجزء الثالث مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر موقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث والأخير، وتعد عثمان الحلقة 65 الأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها يأسر عثمان حاكم صليبي.

وعن أحداث مسلسل قيامة عثمان ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل عثمان عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة عثمان وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل عثمان قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة عثمان وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة عثمان الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل عثمان ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة عثمان واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن عثمان بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وعثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.