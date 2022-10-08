تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي في ديربي في الدوري الإسباني يوم السبت على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز. بعد خسارة النقاط أمام أوساسونا نهاية الأسبوع الماضي ، تنازلوا عن المركز الأول في جدول الدوري لبرشلونة. أضاع كريم بنزيمة ركلة جزاء وثبت أنها مكلفة للوس بلانكوس. ومع ذلك ، فقد عادوا إلى طرق الفوز في منتصف الأسبوع ، حيث انتصروا على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

في غضون ذلك ، عانى خيتافي من هزيمة ضيقة على أرضه أمام ريال بلد الوليد في آخر مباراة له. لقد كانوا غير متسقين إلى حد كبير مع مستواهم في المرحلة الافتتاحية للحملة ولديهم سبع نقاط فقط من عدد متساوٍ من المباريات. يعرف كيكي سانشيز فلوريس أن هناك هامش خطأ ضئيل للغاية ضد ريال مدريد حيث سيكونون جائعين لاستعادة الصدارة.

يحتوي موقع الخليج 365 على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة ، بما في ذلك كيفية مشاهدتها على التلفزيون وعلى الإنترنت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

موعد مباراة خيتافي وريال مدريد ووقت الانطلاق

لعبة: مباراة خيتافي وريال مدريد تاريخ: 8 أكتوبر 2022 انطلاق: 8 مساءً بتوقيت جرينتش / 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 12:30 صباحًا بتوقيت الهند القياسي (9 أكتوبر) مكان: كوليسيوم ألفونسو بيريز.

كيفية مشاهدة مباراة خيتافي وريال مدريد على التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت

تعرض ESPN Plus (ESPN +) و ESPN 3 اللعبة في الولايات المتحدة

في المملكة المتحدة ، يمكن بث المباراة مباشرة على تلفزيون La Liga .

في الهند ، يمكن مشاهدة المباراة على Sports 18-1 SD / HD وستكون متاحة للبث على Voot Select .

دولة قناة تلفزيونية البث المباشر نحن ESPN 3 ESPN + المملكة المتحدة غير متوفر تلفزيون لا ليجا الهند رياضة 18-1 SD / HD اختيار Voot

فريق خيتافي وأخبار الفريق

وسيغيب خيتافي عن الناشطين المتمرسين ماورو أرامباري وخايمي سيوان بعد إصابتهما أمام بلد الوليد. لكنهم سيتعززون بعودة لويس ميلا في وسط الملعب.

وسيعمل سانشيز على تشكيل فريقه بطريقة 4-4-2 مع أنيس أونال وصانع الريال بورخا مايورال كمهاجمين. خوانمي لاتاسا معار من ريال مدريد في خيتافي ويبقى أن نرى ما إذا كان قد حصل على فرصة للتأثير ضد ناديه الأم.

وتوقع خيتافي الحادي عشر: سوريا. سواريز ، داكونام ، دوارتي ، ألفاريز ، إغليسياس ؛ ألينا ، ميلا ، الجوبيا ؛ أونال مايورال

موقع لاعبين حراس المرمى كاسيلا ، سوريا ، كوندي المدافعون دجيني ، أنجليري ، ألفاريز ، دوارتي ، أمافي ، الديريت ، إغليسياس ، سواريز ، ميتروفيتش لاعبي الوسط بورتو ، ألينيا ، ألجوبيا ، ماكسيموفيتش ، ميلا. المهاجمون ماتا ، أونال ، لاتاسا ، منير ، مايورال

أخبار فريق ريال مدريد

سيستمر ريال مدريد في افتقاد تيبو كورتوا وسيحل مكانه أندريه لونين بين العصي. يعاني داني سيبايوس من مشكلة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يغيب حتى يناير.

كريم بنزيمة لم يتدرب مع المجموعة يوم الجمعة وقد يستريح أمام خيتافي.

وقال كارلو انشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لم يستبعد لكنه قد يكون مرتاحا." "سنقيمها صباح السبت".

ريال مدريد توقع 11: لونين. كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، ميندي ؛ مودريتش ، تشواميني ، كروس ؛ فالفيردي ، رودريجو ، فينيسيوس جونيور